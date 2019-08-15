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كُتّاب وآراء
الشرطة البريطانية: إصابة شخص في حادث طعن
أكدت الشرطة البريطانية إصابة شخص جراء حادث طعن قرب وزارة الداخلية اليوم الخميس في العاصمة لندن بحي وستمنستر.
ووصفت جروح الرجل بأنها لا تهدد الحياة، وتم احتجاز رجل آخر حسبما ذكرت شرطة العاصمة في بيان.
وذكرت دائرة الإسعاف أنها قدمت الرعاية للمصاب في موقع الحادث، وتم نقله إلى مركز للعلاج من الصدمات لتلقي المزيد من العلاج.
وكتبت وزيرة الداخلية بريتي باتيل عبر موقع "تويتر": "نتوجه بمواساتنا للمصاب وعائلته عقب هجوم الطعن البشع غير المبرر في شارع مارشام".
وقال شهود عيان إن المصاب دخل مبنى وزارة الداخلية طلبًا للمساعدة بعد تعرضه للهجوم، مما أدى إلى إغلاق المبنى، حسبما ذكرت وكالة "برس أسوسيشن" للأنباء البريطانية.
وذكر أحد الشهود للوكالة أن الرجل خرج بعد ذلك من الوزارة برفقة المسعفين "بوجه ملطخ بالدماء وضمادة ملصوقة على وجهه".
وأوضحت الشرطة أنها "ما زالت تبحث الملابسات التفصيلية" وسبب الاعتداء.