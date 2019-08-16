اليابان تتجاوز الصين وتصبح أكبر دائن لأمريكا

هسبريس - إفي

تجاوزت اليابان الصين خلال يونيو الماضي، كأكبر مستحوذ على سندات خزانة في الولايات المتحدة، بحسب تقديرات وزارة الخزانة الأمريكية.

وزادت قيمة السندات الأمريكية في حوزة اليابان بواقع 21 مليارا و900 مليون دولار، ليبلغ تريليونا و12 مليار دولار.

وارتفعت السندات الموجودة في حوزة الصين بواقع ملياري و300 مليون دولار، ليبلغ 1.1 تريليونا.

وكانت الصين أكبر دائن للولايات المتحدة خلال الجزء الأكبر من العقد الأخير.

وبشكل مجمل، زادت السندات الأمريكية في حوزة أجانب بنسبة 1.5% خلال يونيو لتصل إلى رقم قياسي، 6.64 تريليونات.