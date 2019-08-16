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كُتّاب وآراء
الحجاج يتوافدون إلى المدينة بعد إتمام المناسك
بعد إتمام مشاعر الحج في مكة المكرمة، بدأت قوافل حجاج بيت الله الحرام بالتوافد إلى المدينة المنورة، التي تبعد عن مكة المكرمة بـ450 كيلومترا شمالا.
وأول محطة للحجاج، بعد وصولهم عبر الحافلات إلى المدينة المنورة، زيارة حرم المسجد النبوي وإلقاء التحية على الرسول الأعظم والصلاة في الروضة المشرفة، ليتوجه الحجاج بعد ذلك لزيارة تربة "جنة الباقي" التي دفن فيها قرابة 10 آلاف صحابي إلى جانب النبي الكريم.
ويزور الحجاج الأماكن المقدسة في المدينة المنورة، وفي مقدمتها مسجدي قباء والقبلتين، والمواطن التي شهدت غزوتي أُحد والخندق، وقبر الصحابي حمزة بن عبد المطلب عم الرسول الكريم.
يشار إلى أن عدد حجاج بيت الله الحرام، هذا العام، بلغ نحو مليونين و489 ألفا و406 حجاج، حسب الهيئة العامة للإحصاء بالسعودية.