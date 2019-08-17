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الرئيسية | خارج الحدود | التشريح يؤكد انتحار المليونير الأمريكي إيبستين

التشريح يؤكد انتحار المليونير الأمريكي إيبستين

التشريح يؤكد انتحار المليونير الأمريكي إيبستين
هسبريس - رويترز
الجمعة 16 غشت 2019 - 23:30

قالت متحدثة باسم مكتب رئيس دائرة الطب الشرعي في مدينة نيويورك اليوم الجمعة إن تشريح جثة المليونير الأمريكي جيفري إيبستين كشف أن سبب الوفاة هو انتحاره شنقا.

وأضافت المتحدثة أن التقرير الرسمي عن وفاة إيبستين سينشر اليوم الجمعة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - nour الجمعة 16 غشت 2019 - 23:57
حنا عدنا الناس كنتحرو بكترة الحزقة او زيد ....او الغرب كنتحرو رغم غناهم فهظ تصطا
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-8
2 - متامل السبت 17 غشت 2019 - 00:04
ما اللدي يقع في هذا العالم المجنون ............. مليونير ثرئء حد التخمة يقدم علئ الانتحار ببرودة دم للاستراحة والاراحة ربما هو مهووس باشياء لايمكن لكل الملايير ان تدللها او تحل بعضا من المشاكل المعاشة فلا احد منا يكره الغنئ لانه يعطيك بعض السعادة الا ان المال وحده لايعطي السعادة الابدية وحده فهناك من الهموم والمصاعب والمنغصات ما يجعل من حياتنا نحن كبشرحياة مملة قاتمة معكوسة يستحيل معها العيش بكل الاطمءنان والتودد والشكر للخالق نجانا الله واياكم منها ومن كل شرور الدنيا مهما كانت .
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16
3 - عدنان السبت 17 غشت 2019 - 00:05
لو اعطاني غير واحد في المائة من ثروته لكنت من الشاكرين له ، لكن مافكرش مزيان ، المهم الله يرزق غير الصحة و السلامة.
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8
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