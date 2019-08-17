التشريح يؤكد انتحار المليونير الأمريكي إيبستين

هسبريس - رويترز

قالت متحدثة باسم مكتب رئيس دائرة الطب الشرعي في مدينة نيويورك اليوم الجمعة إن تشريح جثة المليونير الأمريكي جيفري إيبستين كشف أن سبب الوفاة هو انتحاره شنقا.

وأضافت المتحدثة أن التقرير الرسمي عن وفاة إيبستين سينشر اليوم الجمعة.