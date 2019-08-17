ترامب يحث الهند وباكستان على الحوار حول كشمير

هسبريس - رويترز

قال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال لرئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في اتصال هاتفي الجمعة إن من المهم أن تسعى الهند وباكستان لخفض حدة التوتر في جامو وكشمير عبر "الحوار الثنائي"