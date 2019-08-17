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الرئيسية | خارج الحدود | ترامب يحث الهند وباكستان على الحوار حول كشمير

ترامب يحث الهند وباكستان على الحوار حول كشمير

ترامب يحث الهند وباكستان على الحوار حول كشمير
هسبريس - رويترز
السبت 17 غشت 2019 - 00:05

قال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال لرئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في اتصال هاتفي الجمعة إن من المهم أن تسعى الهند وباكستان لخفض حدة التوتر في جامو وكشمير عبر "الحوار الثنائي"

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