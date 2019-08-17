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الرئيسية | خارج الحدود | زعيم كوريا الشمالية يشرف على تجربة سلاح جديد

زعيم كوريا الشمالية يشرف على تجربة سلاح جديد

زعيم كوريا الشمالية يشرف على تجربة سلاح جديد
هسبريس - رويترز
السبت 17 غشت 2019 - 13:44

ذكرت وكالة الأنباء المركزية بكوريا الشمالية اليوم السبت أن زعيم البلاد كيم جونج أون أشرف على تجربة لإطلاق سلاح جديد صباح أمس.

وقال جيش كوريا الجنوبية إن جارته الشمالية أطلقت على الأقل صاروخين باليستيين قصيري المدى أمس الجمعة وذلك في سادس جولة إطلاق أسلحة منذ أواخر يوليو تموز الأمر الذي يعقد جهود إعادة إطلاق المحادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بشأن برامج بيونجيانج التسليحية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أمس إن المبعوث الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية ستيفن بيجون سيسافر إلى اليابان وكوريا الجنوبية لتنسيق جهود نزع السلاح النووي في كوريا الشمالية.

وأضاف البيان أن بيجون سيكون في اليابان من يوم الاثنين وحتى الثلاثاء وفي سول من الثلاثاء وحتى يوم الخميس.

يأتي نبأ جولة بيجون في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت الماضي أن زعيم كوريا الشمالية قال إنه مستعد لاستئناف محادثات نزع السلاح النووي المتوقفة مع الولايات المتحدة وإنه سيوقف اختبارات الصواريخ التي أجرى بعضها في الآونة الأخيرة بمجرد انتهاء التدريبات العسكرية المشتركة التي تجريها الولايات المتحدة مع كوريا الجنوبية هذا الشهر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - med السبت 17 غشت 2019 - 14:09
الامر واضح ومنطقي:.....سيوقف اختبارات الصواريخ التي أجرى بعضها في الآونة الأخيرة بمجرد انتهاء التدريبات العسكرية المشتركة التي تجريها الولايات المتحدة مع كوريا الجنوبية هذا الشهر.
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2 - هندي السبت 17 غشت 2019 - 14:19
الذئب حلال الذئب حرام كوريا الشمالية حلال عليها الصواريخ الباليستية وحرام على الدول الإسلامية بسبب التبنديق ولحيس الكابة للدول المتقدمة
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