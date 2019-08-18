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الرئيسية | خارج الحدود | اتحاد معلمي ألمانيا يطالب المدارس بإفطار الأطفال

اتحاد معلمي ألمانيا يطالب المدارس بإفطار الأطفال

اتحاد معلمي ألمانيا يطالب المدارس بإفطار الأطفال
هسبريس - د.ب.أ
الأحد 18 غشت 2019 - 01:25

طالب اتحاد المعلمين الألمان المدارس بالاهتمام بتقديم وجبة الإفطار للأطفال في بداية الدوام الدراسي، وذلك بعدما أظهر استطلاع للرأي أن 10% من تلاميذ المرحلة الابتدائية يغادرون منازلهم صباحا بدون إفطار.

وقال رئيس الاتحاد، هاينتس-بيتر مايدينجر، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "سيكون من الصواب بالتأكيد أن تقدم المدارس لهذه الحالات وجبة إفطار طارئة بدعم من الولايات والمحليات".

وذكر مايدينجر أنه في الماضي كانت توفر المدارس في بعض الولايات اللبن والفاكهة للأطفال صباحا، موضحا أن غياب وجبة الإفطار يؤثر سلبا على الأداء الدراسي للأطفال.

وكان استطلاع للرأي أجراه معهد " دوميسكوبي ألنسباخ" بين الآباء بتكليف من سلسلة متاجر "ليدل" للمواد الغذائية قد أظهر أن من بين ثلاثة ملايين طفل في المرحلة الابتدائية بألمانيا هناك نحو 300 ألف طفل يذهبون إلى المدرسة بدون تناول وجبة الإفطار في المنزل.

وبحسب بيانات الآباء في الاستطلاع، الذي نُشرت نتائجه السبت، فإن 9% من الأطفال يتناولون وجبة الإفطار بمفردهم في المنزل.

وشمل الاستطلاع أكثر من ألف أم وأب لديهم طفل واحد على الأقل في المرحلة الابتدائية.

ويرى 53% من الآباء أن الإفطار أهم وجبة للطفل، مقارنة بوجبتي الغداء والعشاء.

وأعرب 57% عن تشككهم إزاء قدرتهم على تغذية أطفالهم على النحو السليم الذي يتصورونه.

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