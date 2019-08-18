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كُتّاب وآراء
روسيا تطور تقنية "التخفي" للأقمار الاصطناعية
طورت شركة "روسكوسموس" الروسية للأنشطة الفضائية طريقة لإخفاء المركبات الفضائية من المراقبة بالوسائل البصرية، طبقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء السبت.
وسوف يقلل الاختراع من رؤية المركبة الفضائية في النطاق المرئي للطيف، حيث تقوم التكنولوجيا بتغطية الأقمار الاصطناعية بطلاء هوائي - فقاعي خاص ينثر الضوء، لذلك عندما يتم رصدها من الأرض، تقل إمكانية رؤية الجسم بأكثر من عشر مرات.
وتخطط الشركة لإخفاء المركبات الفضائية في مدارات يبلغ ارتفاعها أكثر من 10ـ 20 ألف كيلومتر، حيث تصبح أدوات مراقبة بواسطة الرادار غير فعالة، وبالتالي فمن الضروري استخدام طرق المراقبة البصرية.
وأوضح رئيس معهد سياسة الفضاء، إيفان مويسييف، أن تطوير تقنية التخفي للأقمار الاصطناعية قد يكون ضروريا لأغراض عسكرية، وأضاف أنه باستخدام الصور المأخوذة عن طريق الرادار والوسائل البصرية، يمكن كشف مناورات القمر الاصطناعي وأين يتحرك. أما التكنولوجيا الجديدة تخفي مناوراته عن المراقبين.
يذكر أن شركة "روسكوسموس" تبتكر أقمارا اصطناعية ذاتية التحلل، ووفقا للمصممين، فإنه في حال حدوث خلل في المركبة أو في نهاية خدمتها ستتلقى المركبة أمرا من الأرض للتدمير الذاتي دون أن تترك أثرا.