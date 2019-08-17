طيران الاحتلال الإسرائيلي يقصف مواقع في غزة

هسبريس - متابعة

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، عدة غارات على مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن طائرات الاحتلال استهدفت بصاروخ واحد على الأقل أرضا خالية شرق حي التفاح شرق غزة، كما قصفت بصاروخين أرضا زراعية شرق مدينة دير البلح وسط القطاع، مشيرة الى أن القصف ألحق أضرارا مادية بالأماكن المستهدفة، فيما لم يتم التبليغ عن وقوع إصابات. وتعمد طائرات الاحتلال إلى قصف مواقع وممتلكات للمواطنين الفلسطينيين في غزة في ساعات الليل والفجر، ما يلحق بها أضرارا وخسائر .

وفي سياق تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية، أصيب 33 فلسطينيا، مساء أمس، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدتي العيزرية وأبو ديس شرق مدينة القدس المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها تعاملت مع 33 إصابة خلال مواجهات في بلدتي العيزرية وأبو ديس، منها 12 إصابة بالرصاص المعدني، و18 إصابة بالاختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع، فيما أصيب 3 آخرون بحروق.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت بلدة العيزرية ونصبت حاجزا على مدخلها ومنعت المواطنين من الدخول أو الخروج منها، ما أدى الى اندلاع مواجهات مع عشرات الشبان.