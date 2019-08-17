دبي تستقبل 8.36 مليون زائر في 6 أشهر بـ2019

هسبريس - د.ب.أ

أعلنت إمارة دبي أنها استقبلت حوالي 8.36 مليون زائر لليلة واحدة خلال النصف الأول من العام الجاري.

وقالت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي إن هذا العدد يزيد بنسبة فاقت 3 بالمئة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وذكرت أن متوسط الإشغال في فنادق دبي خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 76 بالمئة، وسجلت المنشآت الفندقية 15.71 مليون ليلة سياحية خلال الفترة ذاتها بنسبة زيادة 5 بالمئة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال هلال المري مدير عام الدائرة :"هدفنا الارتقاء بمكانة دبي لجعلها في طليعة المدن الأكثر زيارة في العالم".

وأضاف المرس، للصحفيين اليوم السبت:"تعتبر البيانات التي تم تسجيلها خلال النصف الأول من العام الجاري مؤشرا قويا على نجاح استراتيجيتنا في تنويع الأسواق المستهدفة، من خلال شبكة واسعة من العلاقات والشراكات في مختلف دول العالم".

واحتفظت الهند بموقعها المتقدم على قائمة الأسواق الرئيسية بعدد زوار لدبي بلغ 997 ألف زائر، رغم تقليص القدرة الاستيعابية لرحلات الطيران من الهند، وتقلبات العملة المحلية.

وجاءت السعودية في المرتبة الثانية بنسبة نمو بلغت 2 بالمئة على أساس سنوي، بعدد زوار بلغ 755 ألف زائر خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، وسجلت نموا ملحوظا بنسبة 4.9 بالمئة خلال عطلة عيد الفطر.

واحتفظت المملكة المتحدة بمركزها الثالث بعدد زوار بلغ 586 ألف زائر، وحافظت دبي على جاذبيتها لدى شريحة الأزواج الذين مثلوا 56 بالمئة من الزوار، والعائلات التي مثلت نسبة 20 بالمئة، بزيادة وصلت إلى 3 بالمئة بالمقارنة مع النصف الأول من العام 2018.

وتواصل دبي استقطاب الزوار الصينيين بأعداد متنامية حيث وصلت نسبة الزيادة خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 11 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغ عدد الزوار حوالي 501 ألف زائر صيني.

وجاءت السوق العُمانية في المركز الخامس، حيث حققت زيادة قوية بنسبة 28 بالمئة مع عدد زوار وصل إلى 499 ألف زائر، وتمكنت دبي من الحفاظ على جاذبيتها بالنسبة للزوار الروس، حيث جاءت روسيا في المركز السادس بنحو 375 ألف زائر.

وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز السابع بعد روسيا بنحو 329 ألف زائر بارتفاع طفيف من 327 ألف زائر العام الماضي، ثم جاءت ألمانيا في المركز الثامن بنسبة نمو 5 بالمئة وبعدد زوار وصل إلى 316 ألف زائر، تلتها باكستان في المركز التاسع بنسبة نمو وصلت إلى 3 بالمئة من خلال 253 ألف زائر، فيما حلت الفلبين بالمرتبة العاشرة بـ 216 ألف زائر بنسبة نمو بلغت 29 بالمئة.

وبلغ متوسط الإشغال في فنادق دبي خلال النصف الأول من العام الجاري 76 بالمئة، حيث سجلت المنشآت الفندقية 15.71 مليون ليلة سياحية خلال الفترة ذاتها بنسبة زيادة 5 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.