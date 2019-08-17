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الرئيسية | خارج الحدود | السعودية: أضرار الهجوم على حقل نفطي "محدودة"

السعودية: أضرار الهجوم على حقل نفطي "محدودة"

السعودية: أضرار الهجوم على حقل نفطي "محدودة"
هسبريس - رويترز
السبت 17 غشت 2019 - 15:35

أكد وزير الطاقة السعودي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح أن الاعتداء الذي قامت به جماعة "الحوثي" اليمنية، صباح اليوم السبت، على حقل الشيبة السعودي خلف أضرارًا محدودة ، مشيرا إلى أن" إنتاج المملكة وصادراتها لم تتأثر".

وقال الوزير الفالح ، في بيان صحفي إنه "عند السادسة والثلث من صباح اليوم تعرضت إحدى وحدات معمل للغاز الطبيعي في حقل الشيبة البترولي إلى اعتداء عن طريق طائرات مسيرة بدون طيار "درون" مفخخة، ونجم عن ذلك حريق تمت السيطرة عليه بعد أن خلَّف أضرارًا محدودة، ودون أي إصابات بشرية"؛ مؤكدًا أن "إنتاج المملكة وصادراتها من البترول لم تتأثر من هذا العمل الإرهابي".

ويضم حقل ومصفاة الشيبة أكبر مخزون استراتيجي في السعودية ويتسع لأكثر من مليار برميل نفط .

وشدد الفالح على أن "المملكة تدين بأشد العبارات هذا الهجوم الجبان، وتؤكد أن هذا العمل الإرهابي والتخريبي، ما هو إلا امتداد لتلك الأعمال التي استهدفت مؤخرًا سلاسل إمداد البترول العالمية بما في ذلك أنابيب النفط في المملكة، وناقلات النفط في الخليج العربي وغيرها"، مشيرا الى أن "هذا الاستهداف لمنشآت حيوية لا يستهدف المملكة فحسب، وإنما يستهدف أمن إمدادات الطاقة للعالم، وبالتالي يمثل تهديدًا للاقتصاد العالمي".

وأكد أن هذا الهجوم " الجبان يبرز مرة أخرى أهمية تصدي المجتمع الدولي لكافة الجهات الإرهابية التي تنفذ مثل هذه الأعمال التخريبية بما في ذلك مليشيات الحوثي في اليمن المدعومة من إيران".

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