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الرئيسية | خارج الحدود | جدة النائبة الأمريكية طليب تدعو بالهداية لترامب

جدة النائبة الأمريكية طليب تدعو بالهداية لترامب

جدة النائبة الأمريكية طليب تدعو بالهداية لترامب
هسبريس - رويترز
السبت 17 غشت 2019 - 18:05

تحت شجرة زيتون بالضفة الغربية المحتلة جلست مفتية طليب تسخر مما فعله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا وتدعو عليه قائلة "الله يهد ترامب.

ومفتية هي جدة النائبة الفلسطينية بالكونجرس رشيدة طليب التي وجدت نفسها وسط جدل وحّد بين ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مواجهة الديمقراطيين بالكونجرس الأمريكي.

وكانت إسرائيل قد رضخت يوم الخميس الماضي لضغط من ترامب ومنعت زيارة رشيدة وزميلتها الديمقراطية عضو مجلس النواب إلهان عمر للضفة الغربية بعد أن وافقت في بادئ الأمر على الزيارة.

وفي اليوم التالي، قالت إسرائيل إنها ستسمح لرشيدة بزيارة أسرتها بالضفة الغربية لاعتبارات إنسانية لكن رشيدة رفضت العرض قائلة إن إسرائيل فرضت قيودا تستهدف إذلالها.

ومساء الجمعة قال ترامب على تويتر "النائبة (رشيدة) طليب كتبت رسالة للمسؤولين الإسرائيليين عبرت فيها عن رغبتها الشديدة في زيارة جدتها. تم منحها تصريحا بذلك على وجه السرعة لكن طليب ردت الموافقة بشكل بغيض. الفائز الوحيد بحق هنا هو جدة طليب. هي لن تضطر لرؤيتها الآن".

لم يبد على مفتية ذات التسعين عاما أي تأثر وهي تجلس في حديقتها بقرية بيت عور الفوقا. قالت مفتية "ترامب بيقول إنك لازم تكوني مبسوطة أنو رشيدة ما رح تيجي... الله يهده. أنا مبسوطة. بدي تيجي. قله مبسوطة. ستها بدها تيجي تشوفها".

وكانت الجدة البالغة من العمر تسعين عاما تقوم باستعدادات لاستقبال حفيدتها حتى الدقائق الأخيرة.

لكن الجدة مفتية ما زالت تتعلق بأهداب الأمل وتقول "أنا قلبي بيقول بدها تيجي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - السلاوي السبت 17 غشت 2019 - 18:37
يا أماه !!! الله لا يهدي القوم الظالمين ، الله لا يهدي القوم الفاسقين .....
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