24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|18
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:14
|06:48
|13:36
|17:12
|20:15
|21:36
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- أنثربولوجي فرنسي: "الوهابية" حذفت قبر الرسول من زخرفات القرآن
- المنجرة والذلقراطية
- فلسطين..أفقنا الدائم
- حملة أمنية تبعد المهاجرين الأفارقة من الشمال إلى جنوب المملكة
- المجلس الجماعي يمرر صفقة النظافة بالمحمدية
أنثربولوجي فرنسي: "الوهابية" حذفت قبر الرسول من زخرفات القرآن (5.00)
شلّ الحركة في المُستشفيات العمومية يعمّقُ معاناة المرضى الفقراء (5.00)
- جامعة الكرة تتبرأ من إبعاد "حمد الله" .. خليلوزيتش يَدرُس الوضع - (92)
- آلاف المحتجين بأكادير يطلبون جلاء الرحل عن أراضي السوسيين - (70)
- خبير يطالب الجزائر بالإنصات لصوت الشارع وفتح الحدود المغلقة - (63)
- شلّ الحركة في المُستشفيات العمومية يعمّقُ معاناة المرضى الفقراء - (60)
- أشهر المحاكمات.. وصف وزراء باللصوص يُرسل الأموي إلى السجن - (44)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
برشلونة تتذكر ضحايا هجوم "لا رامبلا" الإرهابي
بعد عامين على حادث دهس حافلة المارة في شارع "لارامبلا" المزدحم بالحركة في برشلونة، أحيا السياسيون والأهالي ذكرى الضحايا بمراسم أقيمت في العاصمة الكتالونية أمس السبت.
وضعت أسر الضحايا ورودا بيضاء على أرضية الشارع المصنوعة من الفسيفساء الملون. وكانت المراسم هادئة إلى حد كبير، وتردد في الخلفية عزف بالتشيلو لأغنية "الطيور" وهي أغنية أطفال تقليدية.
وفي 17 غشت 2017، قاد متطرف سيارة فان بصورة مسرعة على طول شارع "لارامبلا"، ليصطدم بالعديد من المشاة. وفي الليلة التالية، وقع هجوم لسيارة أخرى في كامبريلس القريب وفيه دهس أيضا مهاجمون المارة بسيارة مسرعة، ما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة خمسة آخرين.
وفي المجمل، قتل 16 شخصا في الهجومين وإصابة أكثر من 120 عاما.
وشاركت عمدة برشلونة أدا كولاو والرئيس الإقليمي كويم تورا إلى جانب وزير الداخلية الإسباني فرناندو جراندي-مارلاسكا في المراسم التذكارية.
وقال رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز في تغريدة بالإسبانية والكتالونية: "اليوم ودائما سوف تكون ذكرياتنا وتضامنا مع الضحايا وأسرهم".
وأضاف: "سوف نظل صامدين ومتحدين في وجه الإرهاب والدفاع عن الديمقراطية والحرية والتعايش".
ويوجد ثلاثة مشتبه فيهم محتجزين حاليا سوف يحاكمون في 2020، بحسب قناة "أر تي في إيه". ويُعتقد أن أعضاء آخرين من الخلية الإرهابية قد قتلوا في انفجار عند منزل بمثابة ورشة تصنيع المتفجرات الخاصة بالجماعة أو قتلتهم الشرطة بالرصاص مساء التفجيرات.
ويوجد ثلاثة مشتبه فيهم محتجزين حاليا سوف يحاكمون في 2020، بحسب قناة "أر تي في إيه". ويُعتقد أن أعضاء آخرين من الخلية الإرهابية قد قتلوا في انفجار عند منزل بمثابة ورشة تصنيع المتفجرات الخاصة بالجماعة أو قتلتهم الشرطة بالرصاص مساء التفجيرات.