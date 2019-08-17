أسير مُسن يدخل عامه الـ 18 في سجون الاحتلال

هسبريس - متابعة

أنهى الأسير الفلسطيني المُسن صدقي حامد الزرو التميمي (60 عامًا) من مدينة الخليل، اليوم السبت، 17 عامًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي ودخل عامه الـ 18 على التوالي، وفق ما ذكرته وكالة قدس بريس.

وصرّحت "إكرام"؛ شقيقة الأسير التميمي، بأن شقيقها تنقل بين عدة سجون "وهو يقبع الآن في سجن نفحة الصحراوي، ويعاني من الإهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة السجن وعدم تقديم الرعاية الطبية له".

وأشارت إلى أن الأسير صدقي متزوج ولديه أسرة مكونة من 18 فردًا، وتوفي والدهما وهو داخل الأسر.

وكانت قوات الاحتلال، قد اعتقلت الأسير التميمي فجر الـ 16 من غشت 2002، عقب اقتحام منزله في مدينة الخليل (جنوب الضفة الغربية). وأصدرت بحقه حكمًا بالسجن مدة 35 عامًا.

ويعاني الأسير التميمي، من عدة أمراض منها السكري، ومشاكل في العمود الفقري، والقولون، ومشاكل في المعدة والأمعاء، إضافة إلى حساسية من البنسلين وأدوية أخرى ما يفاقم من معاناته.

ولا يقوى على السير إلا بعكاز للمشي ومساعدة من الأسرى، ويعاني من هزال شديد ونقص بالوزن.