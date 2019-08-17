سقوط مصابين في تفجير زفاف بالعاصمة الأفغانية

هسبريس - رويترز

قالت وزارة الداخلية الأفغانية إن قنبلة انفجرت في حفل عرس بالعاصمة كابول، مساء اليوم السبت، مما أسفر عن سقوط عدد من المصابين.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار الذي وقع في جناح مخصص للرجال داخل قاعة عرس بغرب العاصمة.

وقال نصرت رحيمي المتحدث باسم الوزارة "لسوء الحظ أسفر الانفجار عن سقوط ضحايا مدنيين" مشيرا إلى إصابة عشرات.