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الرئيسية | خارج الحدود | سقوط مصابين في تفجير زفاف بالعاصمة الأفغانية

سقوط مصابين في تفجير زفاف بالعاصمة الأفغانية

سقوط مصابين في تفجير زفاف بالعاصمة الأفغانية
هسبريس - رويترز
السبت 17 غشت 2019 - 21:31

قالت وزارة الداخلية الأفغانية إن قنبلة انفجرت في حفل عرس بالعاصمة كابول، مساء اليوم السبت، مما أسفر عن سقوط عدد من المصابين.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار الذي وقع في جناح مخصص للرجال داخل قاعة عرس بغرب العاصمة.

وقال نصرت رحيمي المتحدث باسم الوزارة "لسوء الحظ أسفر الانفجار عن سقوط ضحايا مدنيين" مشيرا إلى إصابة عشرات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - yaaaaaaaaadris السبت 17 غشت 2019 - 21:52
هذا قدر المسلمين في هذا الزمن الأخرق ، تفجيرات وراء تفجيرات ، و الجهة التي تقف وراءها لا يعلمها إلا الله و الراسخون في قلقلة الأوطان
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