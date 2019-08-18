شرطة فلسطين تتوعد تجمّع المثليين بالضفة الغربية

هسبريس – أ.ف.ب

أعلنت الشرطة الفلسطينية، مساء اليوم، أنها تلاحق مجموعة تنوي عقد تجمع للمثليين في الضفة الغربية مؤكدة أنها ستمنعه واتهمت "جهات مشبوهة" بالوقوف وراء ذلك.

ونقل بيان للشرطة على موقعها الرسمي عن المتحدث باسمها لؤي ازريقات إن الشرطة "ستعمل على ملاحقة القائمين على هذا التجمع وسيقدمون إلى الجهات القضائية حال القبض عليهم".

ولم يحدد المكان الذي ينوي القائمون على هذا التجمع اختياره، لكن هناك احتمال أن يعقد في مدينة رام الله.

وقال ازريقات لوكالة فرانس برس إن "الشرطة تبحث عن مجموعة من المثليين بدأت التحضير لتجمع أطلقوا عليه تجمع قوس من خلال الإنترنت".

وكان المتحدث أوضح في بيان سابق أن "مثل هذه النشاطات تعتبر ضربا ومساسا بالمثل والقيم العليا للمجتمع الفلسطيني".

واتهم ازريقات "جهات مشبوهة تحاول خلق الفتنة والمساس بالسلم الأهلي للمجتمع الفلسطيني". لكنه لم يحدد هذه الجهات.

ودعا الفلسطينيين "للتواصل مع الشرطة والإبلاغ عن اي شخص له علاقة بهذا التجمع مع ضمان سرية المعلومات التي سيقدمها للشرطة".