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كُتّاب وآراء
شرطة فلسطين تتوعد تجمّع المثليين بالضفة الغربية
أعلنت الشرطة الفلسطينية، مساء اليوم، أنها تلاحق مجموعة تنوي عقد تجمع للمثليين في الضفة الغربية مؤكدة أنها ستمنعه واتهمت "جهات مشبوهة" بالوقوف وراء ذلك.
ونقل بيان للشرطة على موقعها الرسمي عن المتحدث باسمها لؤي ازريقات إن الشرطة "ستعمل على ملاحقة القائمين على هذا التجمع وسيقدمون إلى الجهات القضائية حال القبض عليهم".
ولم يحدد المكان الذي ينوي القائمون على هذا التجمع اختياره، لكن هناك احتمال أن يعقد في مدينة رام الله.
وقال ازريقات لوكالة فرانس برس إن "الشرطة تبحث عن مجموعة من المثليين بدأت التحضير لتجمع أطلقوا عليه تجمع قوس من خلال الإنترنت".
وكان المتحدث أوضح في بيان سابق أن "مثل هذه النشاطات تعتبر ضربا ومساسا بالمثل والقيم العليا للمجتمع الفلسطيني".
واتهم ازريقات "جهات مشبوهة تحاول خلق الفتنة والمساس بالسلم الأهلي للمجتمع الفلسطيني". لكنه لم يحدد هذه الجهات.
ودعا الفلسطينيين "للتواصل مع الشرطة والإبلاغ عن اي شخص له علاقة بهذا التجمع مع ضمان سرية المعلومات التي سيقدمها للشرطة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
المثلية أصبحت شيءا عاديا في جل الدول المتقدمة التي تقدس الإنسان أكثر من أي شيء فتجد نفس الملسمين يتهافتون إلى الهجرة إليها تاركين خلفهم دولهم المسلمة
المغرب يتضامن مع فلسطين و لكن هي تكن العداء الينا و سفراء و مسؤولون فلسطينيون يحضرون اجتماعات لدعم مرتزقة البوليزاريو و اخرها كان بجوهانسبورغ
انا من جهتي الحياد احسن لا مع فلسطين و لا مع اسراءيل و كل واحد يهتم بشؤونه
العقول الراقية تناقش في النجوم و المجرات الفلكية و مدعون التحرر عقلهم في جهازهم التناسلي.
المثلية مصنفة من طرف المجتمع العلمي ك mental illness مجرد بعض الفئات الشاذة تغلبها العاطفة على حساب العقل،و يزيد من ذلك اللوبي الليبرالي و هوليود.
ان كنت تؤمن بالبيولوجيا ، فالبيولوجيا لا تعترف بجنس ثالث او 72 جنسا كما يدعي اصحاب الفكر الفرجي.مجرد اشخاص فاشلين يريدون العيش وسط فقاعة من الاوهام و الخزعبلات مثل روح امرأة محتجز وسط جسم رجل و حيوان unicorn و مجتمع قوس قزح و السماء الوردية المليئة بالحلوى المتطايرة و السلام و الحب بين الغزال و الضباع المفترسة (سابقا)