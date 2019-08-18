تنظيم "داعش" يتبنى تفجير حفل زفاف في كابول

هسبريس - إفي

أعلن تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، اليوم الأحد، مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري الذي استهدف مساء السبت حفل زفاف في العاصمة الأفغانية كابول واسفر عن مقتل 63 شخصا وإصابة 182 آخرين.

ونشر التنظيم بيانا على شبكة "تيليغرام" للتراسل الفوري أوضح فيه أن انتحاريا يدعى أبو عاصم الباكستاني فجر سترته الناسفة أولا ثم انفجرت سيارة مفخخة لاحقا.

وذكر البيان "تمكن.. أبو عاصم الباكستاني.. من الوصول لتجمع كبير من الرافضة المشركين... وحينما توسط جموعهم فجر سترته الناسفة، وبعد قدوم عناصر الأمن الأفغاني للمكان فجر المجاهدون سيارة مفخخة مركونة، ما أدى إلى هلاك وإصابة 400 من الرافضة المشركين وقوات الأمن الأفغانية المرتدين".

ونشر التنظيم أيضا صورة لأبو عاصم الباكستاني يظهر بها بوجهه وهو يرتدي سترة ناسفة ويحمل بندقية.

وكان المتحدث باسم شرطة كابول فردوس فارامارز قد صرح لـ"إفي" بأن 63 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 182 آخرون بينهم نساء وأطفال في الهجوم الانتحاري الذي وقع الليلة الماضية.