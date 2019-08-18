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كُتّاب وآراء
إسبانيا تفتح "الجزيرة الخضراء" أمام سفينة إغاثة
عرضت الحكومة الإسبانية، اليوم الأحد، أن يستقبل ميناء مدينة الجزيرة الخضراء أكثر من 100 مهاجر على متن سفينة إغاثة تقطعت بها السبل قبالة ساحل إيطاليا بعد انتظار تجاوز أسبوعين لتجد ميناء يسمح لها بالرسو.
وكانت السفينة التابعة لمنظمة "أوبن آرمز" انتشلت المهاجرين، ومعظمهم أفارقة، من مياه قبالة ساحل ليبيا وانتظرت لإنزالهم على جزيرة لامبيدوزا بجنوب إيطاليا.
وأمر وزير الداخلية الإيطالي اليميني ماتيو سالفيني بعدم السماح بإنزال المهاجرين لكنه قدم تنازلا جزئيا أمس السبت عندما سمح بمغادرة 27 قاصرا السفينة.