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الرئيسية | خارج الحدود | وثائق سرية: نقص الغذاء والدواء ينتظر بريطانيا

وثائق سرية: نقص الغذاء والدواء ينتظر بريطانيا

وثائق سرية: نقص الغذاء والدواء ينتظر بريطانيا
هسبريس - د.ب.أ
الأحد 18 غشت 2019 - 22:57

ذكرت صحيفة "صنداي تايمز" في عددها الصادر، الأحد، نقلا عن وثائق حكومية مسربة أن المملكة المتحدة ستواجه نقصا في الوقود والغذاء والدواء بالإضافة إلى فقدان الوظائف وتعطلا في موانئها لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر في حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

وحذر الملف الذي يطلق عليه اسم "العملية يلوهامر"، الذي أعده مكتب مجلس الوزراء، من احتمالية انخفاض إمدادات الطعام الطازج. وأضافت الصحيفة أن العناصر الأساسية لسلسلة الإمداد، بما في ذلك المكونات والمواد الكيميائية والتعبئة، قد تتأثر.

وقالت الصحيفة إن الوثيقة قد تم تجميعها الشهر الجاري لتوضيح "الأثار السلبية الأكثر احتمالا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدلا من أسوأ السيناريوهات".

وأضافت الوثيقة أن الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق قد يؤدي أيضا إلى عودة الحدود الفعلية في أيرلندا، الأمر الذي قد يؤدي إلى نشوب احتجاجات وإغلاق طرق.

وذكرت الوثيقة أن الرسوم الجمركية لاستيراد البنزين ستؤدي إلى إغلاق مصفاتي نفط وخسارة ألفي وظيفة وإضرابات وتعطيلات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - adam الاثنين 19 غشت 2019 - 00:39
في قديم الزمان كانت الصحراء عبارة عن غابات والدليل وجود احفوريات والمغرب في الفوسفاط فصحرا ومكان الحيوانات هو الغابة ...الزمن يدور ستصبح اوروبا قاحلة ودرجة الحرارة عالية ..وستيصبح الخليج العربي وافريقيا باردة ومليئة بالاشجار والغابات والامطار ...انها بداية نهاية العالم طبعا بعد مئات السنين الاخرى او العشرات
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