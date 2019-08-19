"سامسونغ" تمثل 20 بالمئة من صادرات كوريا

هسبريس - د.ب.أ

أظهر تقرير مالي صدر، الأحد، أن منتجات شركة سامسونغ للإلكترونيات مثلت 20 % من إجمالي صادرات كوريا الجنوبية خلال النصف الأول من العام.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن التقرير أوضح أن مبيعات سامسونغ ارتفعت لتصل إلى 75.2 تريليون وون (62 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام، منها 86% مبيعات خارجية.

ومثل إجمالي الإيرادات الخارجية 20.6% من إجمالي صادرات أكبر رابع اقتصاد في آسيا، التي بلغت 313.4 تريليون وون خلال النصف الأول من العام.

وأشار التقرير إلى أن مبيعات سامسونغ في أمريكا الشمالية بلغت 21.2 تريليون وون، تليها الصين بواقع 17.8 تريليون وون ثم أفريقيا بواقع 16.7 تريليون وون وأوروبا 9 تريليون وون.