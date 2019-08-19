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الرئيسية | خارج الحدود | "سامسونغ" تمثل 20 بالمئة من صادرات كوريا

"سامسونغ" تمثل 20 بالمئة من صادرات كوريا

"سامسونغ" تمثل 20 بالمئة من صادرات كوريا
هسبريس - د.ب.أ
الأحد 18 غشت 2019 - 23:51

أظهر تقرير مالي صدر، الأحد، أن منتجات شركة سامسونغ للإلكترونيات مثلت 20 % من إجمالي صادرات كوريا الجنوبية خلال النصف الأول من العام.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن التقرير أوضح أن مبيعات سامسونغ ارتفعت لتصل إلى 75.2 تريليون وون (62 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام، منها 86% مبيعات خارجية.

ومثل إجمالي الإيرادات الخارجية 20.6% من إجمالي صادرات أكبر رابع اقتصاد في آسيا، التي بلغت 313.4 تريليون وون خلال النصف الأول من العام.

وأشار التقرير إلى أن مبيعات سامسونغ في أمريكا الشمالية بلغت 21.2 تريليون وون، تليها الصين بواقع 17.8 تريليون وون ثم أفريقيا بواقع 16.7 تريليون وون وأوروبا 9 تريليون وون.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - Youssef الاثنين 19 غشت 2019 - 00:36
62 milliards $ représente 60% de notre PIB qu'est 105 milliards !
c'est horrible quand j'imagine ces chiffres, et le gouvernement nous dises comme toujours le maroc avance et bcp mieux que d'autres pays...
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