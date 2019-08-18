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الرئيسية | خارج الحدود | مرشح مثلي يطعن في استبعاده من رئاسيات تونس

مرشح مثلي يطعن في استبعاده من رئاسيات تونس

مرشح مثلي يطعن في استبعاده من رئاسيات تونس
هسبريس - د.ب.أ
الأحد 18 غشت 2019 - 16:04

طعن المحامي والناشط التونسي المدافع عن المثلية الجنسية منير بعتور في قرار استبعاد ترشحه من الانتخابات الرئاسية المبكرة، بحسب ما أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

ويعد بعتور من بين 12 مرشحا رفضت الهيئة ملفات ترشحاتهم بسبب عدم استكمال أوراقهم أو لعدم حصولهم على العدد المطلوب من التزكيات أو لعدم تقديم وصل التأمين المالي المقدر بـ10 آلاف دينار تونسي.

وقبلت هيئة الانتخابات ملفات 26 مرشحا للرئاسية في قائمة أولى للمقبولين.

وقال بعتور إنه تحصل على أكثر من 20 ألف تزكية شعبية ما يمنحه الحق لتقديم ترشحه للرئاسية، لكن هيئة الانتخابات نفت هذا الرقم.

وتشترط القوانين الحصول على 10 آلاف تزكية من الناخبين أو 10 من نواب البرلمان أو 40 من أعضاء المجالس البلدية المنتخبة.

ويرأس بعتور (48 عام) جمعية "شمس" المدافعة عن حقوق المثليين وهو من بين المجاهرين بمثليته وكان من بين الملاحقين قضائيا في قضية لواط في عام 2013، ويعد ترشحه سابقة في تونس والوطن العربي.

ويعد إلغاء المواد المحرمة للواط والمثلية في القوانين التونسية، أحد الأهداف التي أعلن عنها المحامي في برنامجه الانتخابي إلى جانب الاستفتاء على تعديل الدستور من أجل منح صلاحيات أوسع لرئيس الجمهورية.

وستبدأ المحكمة الإدارية النظر في الطعون بداية الاثنين، بينما ستعلن هيئة الانتخابات عن القائمة النهائية للمقبولين في السباق الرئاسي بعد البت فيها في أجل لا يتجاوز يوم 31 غشت الجاري.

وتبدأ الحملات الانتخابية يوم الثاني من شتنبر المقبل حتى يوم 13، بينما حدد يوم الاقتراع في 15 شتنبر المقبل .

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - yaaaaaaaaadris الأحد 18 غشت 2019 - 17:10
أغلب الدول العربية ذاهبة إلى قاع مزبلة الأمم بسرعة الصاروخ ، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
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24
2 - Cherif from Tunisia الأحد 18 غشت 2019 - 17:29
اولا هو مواطن تونسي و من حقه الترشح مهما كانت ميولاته الجنسية و الدينية ، ثانيا هو مدافع عن المثليين و هم فئة مقموعة و مظلومة في عالمنا العربي ، ثالثا انا افضل مرشح مثلي و له برنامج و فكر حداثي على مرشح متطرف له فكر داعشي او استبدادي . للعلم فكل الدول المتقدمة من اوروبا لامريكا و كندا و اليابان و كورياج و استراليا و الارجنتين تعترف بحقوق المثليين في حين من يعدم و يسجنهم هم دون افريقيا و الدول العربية من الصومال و التشاد و السعودية و افغانستان و اليمن و اوغندا و مالي الخ
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-55
3 - عبيبس الأحد 18 غشت 2019 - 17:36
جربت تونس المحليين و الإسلاميين و العلمانيين فلتجرب المثليين ولما لا .ربما يكون الحل بين أيديهم .
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-21
4 - تونسي ابن الجمهورية الأحد 18 غشت 2019 - 17:54
هو مواطن تونسي و فى دولة مدنية ديمقراطية ....المواطنة و المساواة بين المواطنين هى الأساس....و السيد بعطور له الحق فى ممارسة حقه الدستورى و الدفاع عنه أمام القضاء ....هذه دولة المواطنة و القانون ....و لا دخل للدين و لا للتاريخ و لا للحغرافيا فى هذا الموضوع ....كل واحد حر فى اختياراته و اتجاهاته الجنسية او غيرها ....
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-6
5 - Saddoum الأحد 18 غشت 2019 - 17:58
انه للهبل و الدجل و ان يحدث مثل هذا في بلد مسلم مثل تونس الشقيقة فهذا مجرد اثارة للانتباه التونسي و ما جاوره من الشعوب يقول المثل الشعبي المغربي الأصيل عش نهار تسمع اخبار لا يسعنا الا ان نقول اللهم احفظ بلاد الاسلام و المسلمين من دعاة الضلال و الزيغ و التهور
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