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الرئيسية | خارج الحدود | عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى
هسبريس - متابعة
الأحد 18 غشت 2019 - 15:46

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى من جهة "باب المغاربة"، تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن 79 مستوطنا و45 عنصرا من مخابرات الاحتلال نفذوا جولات استفزازية في باحات الأقصى قبل خروجهم من جهة "باب السلسلة".

وليلة أمس، اقتحمت شرطة الاحتلال مصلى "باب الرحمة" في الجهة الشرقية من المسجد الأقصى، وأخرجت بعض أثاثه، ومنعت الحرس المتواجدين في المكان من التدخل أو التصوير.

ويشهد المسجد الأقصى اقتحامات شبه يومية من قبل المستوطنين، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني على الأقصى وعلى المسلمين، فيما يرفض المرابطون في الأقصى كافة محاولات الاحتلال لتقسيمه.

وعادة ما تجري الاقتحامات على شكل مجموعات تقوم بجولات داخل المسجد، حيث تجري في الفترة الصباحية وفترة ما بعد صلاة الظهر.

وتتم هذه الاقتحامات من خلال (باب المغاربة) في الجدار الغربي للمسجد الأقصى.

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