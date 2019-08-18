24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|18
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:14
|06:48
|13:36
|17:12
|20:15
|21:36
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "عبء" اللاجئين السوريين يرهق دول الجوار بعد سنوات من الحرب
- الإسلام والحجاب ينتشران في شوارع "كوبا الشيوعية"
- آيت وافقا بإقليم تزنيت.. جماعة قروية تكابد التهميش وتنشد التنمية
- واد الجواهر بفاس العتيقة .. مبعث للروائح الكريهة ومرتع للبعوض
- اتحاد معلمي ألمانيا يطالب المدارس بإفطار الأطفال
عندما خاطب بنبركة الحسن الثاني: الحكم الفردي يضعفُ الديمقراطية (5.00)
"أمعاء فارغة" وأشكال احتجاجية .. خطوات تصعيدية لمعتقلي الريف (5.00)
الغموض يلف وفاة ثمانينيّة .. الانتحار يحصد الجثث بإقليم شفشاون (5.00)
- "أمعاء فارغة" وأشكال احتجاجية .. خطوات تصعيدية لمعتقلي الريف - (49)
- وفاة عامل نظافة بالبيضاء - (44)
- الغموض يلف وفاة ثمانينيّة .. الانتحار يحصد الجثث بإقليم شفشاون - (40)
- خمسة تحدّيات كُبرى تنتظِر "خليلوزيتش" على رأس المنتخب المغربي - (38)
- عندما خاطب بنبركة الحسن الثاني: الحكم الفردي يضعفُ الديمقراطية - (35)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى
اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى من جهة "باب المغاربة"، تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن 79 مستوطنا و45 عنصرا من مخابرات الاحتلال نفذوا جولات استفزازية في باحات الأقصى قبل خروجهم من جهة "باب السلسلة".
وليلة أمس، اقتحمت شرطة الاحتلال مصلى "باب الرحمة" في الجهة الشرقية من المسجد الأقصى، وأخرجت بعض أثاثه، ومنعت الحرس المتواجدين في المكان من التدخل أو التصوير.
ويشهد المسجد الأقصى اقتحامات شبه يومية من قبل المستوطنين، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني على الأقصى وعلى المسلمين، فيما يرفض المرابطون في الأقصى كافة محاولات الاحتلال لتقسيمه.
وعادة ما تجري الاقتحامات على شكل مجموعات تقوم بجولات داخل المسجد، حيث تجري في الفترة الصباحية وفترة ما بعد صلاة الظهر.
وتتم هذه الاقتحامات من خلال (باب المغاربة) في الجدار الغربي للمسجد الأقصى.