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الرئيسية | خارج الحدود | رصاص الاحتلال يقتل 3 فلسطينيين شمال قطاع غزة

رصاص الاحتلال يقتل 3 فلسطينيين شمال قطاع غزة

رصاص الاحتلال يقتل 3 فلسطينيين شمال قطاع غزة
هسبريس - و.م.ع
الأحد 18 غشت 2019 - 14:58

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة آخر، اليوم الأحد، برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة. وقالت الوزارة في بيان، إن ثلاثة مواطنين استشهدوا وأصيب آخر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن طواقم الإسعاف تمكنت من انتشال جثامين ثلاثة مواطنين من المنطقة القريبة من السياج الفاصل شمال البلدة، وتم نقلهم إلى المستشفى الإندونيسي.

وليلة أمس، قصفت طائرات حربية إسرائيلية من نوع "أباتشي"، مواقع وأراض زراعية ببلدة بيت لاهيا شمال القطاع ما أدى إلى اشتعال النيران دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

واستشهد ما يزيد عن 306 فلسطينيا وأصيب أكثر من 17581 بجروح مختلفة منذ بدء الاحتجاجات على السياج الحدودي بين إسرائيل وقطاع غزة في نهاية مارس 2018، معظمهم في احتجاجات والآخرون في ضربات جوية أو قصف دبابات.

وتفرض إسرائيل حصارا بريا وبحريا وجويا على قطاع غزة الذي تديره حركة حماس منذ أكثر من عشرة أعوام.

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