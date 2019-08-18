سياسي ألماني: "الهجرة الإسلامية" تهدد الديمقراطية

هسبريس – د.ب.أ

دافع بورن هوكه الرئيس المحلي لحزب البديل من أجل ألمانيا (إيه إف دي) اليميني المعارض في ولاية تورينجن شرقي ألمانيا عن حزبه في مواجهة الاتهامات التي وجهها له رئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا جوزيف شوستر، وصرح بأن الهجرة الإسلامية تهدد الديمقراطية بألمانيا.

وكان شوستر قال لصحيفة "فيلت أم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر الأحد: "قطاعات من حزب البديل تتطور –بحسب انطباعي- بصورة متزايدة نحو الشعبوية... حزب البديل –وفقا لرأيي- متشابك بشكل وثيق مع التطرف اليميني على نحو يزيد على ما يظهره من الخارج".

وأشار شوستر إلى أنه يتساءل فيما يتعلق ببعض قطاعات حزب البديل –مثل الجناح اليميني القومي تحت قيادة هوكه- عما إذا ما كانت هذه القطاعات تركت أرضية للقانون الأساسي أم لا.

ووصف هوكه الاتهامات بأنها "سخيفة"، وقال إن الهجرة الإسلامية هي التي تهدد الديمقراطية بألمانيا.