رابطة إسلامية: "الحوثيون" تحالفوا مع "الشياطين"

هسبريس - متابعة

أدانت رابطة العالم الإسلامي اليوم الأحد، الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له إحدى وحدات معمل الغاز الطبيعي في حقل الشيبة البترولي بالمملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أن "الحوثيين إرهابيون داروا مع الشياطين في محور الشر".

وقالت الرابطة، في بيانٍ أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم، إن "هذا العمل الإجرامي لا يستهدف المملكة وحدها؛ إنّما يستهدف أمن إمدادات الطاقة للعالم ويهدِّد أمن وسلامة الاقتصاد العالمي".

وأضافت الرابطة، التي تتخذ من مكة المكرمة مقرا لها، أن عبث الحوثيين" يؤكّد مجدّدًا أنّ الإرهاب نزعةٌ خبيثة تعتمد كل أساليب الفساد في الأرض"، مشيرة إلى "أنّها (جماعة الحوثي) في سبيل تحقيق ما يدور في خيالها الخاسر تستهدف الجميع بعدما انقلبت على قيم الشرعية، وحاولت قلب ديموغرافية بلدانها وانعزلت عن عالمها، ودارت مع شياطينها في محور شرهم وحقدهم، وما يراودهم من معتاد اليائس المنهزم من عبثٍ يُخزيه ولا يُجْديه".

وأعلنت وزارة الطاقة السعودية أمس السبت تعرُّض إحدى وحدات معمل للغاز الطبيعي في حقل الشيبة البترولي جنوب شرق المملكة لهجوم إرهابي، موضحةً أنّ الهجوم تمّ عن طريق طائرات مسيرة من دون طيار (درون) مفخخة، ونجم عن ذلك حريق تمت السيطرة عليه.

وصرّح الوزير خالد الفالح، بأنَّ الاعتداء على حقل الشيبة البترولي خلّف أضرارًا محدودة دون أي إصابات بشرية، مؤكّدًا أنّ إنتاج المملكة وصادراتها من البترول لم تتأثر من العمل الإرهابي.