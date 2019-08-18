أمير الكويت الشيخ صباح يتجاوز عارضا صحيا

هسبريس - رويترز

قالت وكالة الأنباء الكويتية اليوم الأحد إن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت "تعافى من العارض الصحي الذي تعرضه له سموه" وإنه الآن في حالة صحية طيبة.

ونقلت الوكالة عن وزير شؤون الديوان الأميري بالإنابة محمد ضيف الله شرار قوله إن الشيخ صباح الذي يبلغ عمره 90 عاما أجرى فحوصات طبية وكانت نتائجها جيدة.