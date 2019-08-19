ترامب يعلن "خطة السلام" بعد انتخابات إسرائيل

هسبريس - رويترز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، إنه سيعلن على الأرجح خطة السلام التي صاغها مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر.

وكوشنر صهر ترامب وهو المهندس الرئيسي لخطة تنمية اقتصادية مقترحة بقيمة 50 مليار دولار للفلسطينيين ومصر والأردن ولبنان بهدف إحلال السلام في المنطقة.