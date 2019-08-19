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الرئيسية | خارج الحدود | خبراء: شبح الركود يخيم على الاقتصاد الأمريكي

خبراء: شبح الركود يخيم على الاقتصاد الأمريكي

خبراء: شبح الركود يخيم على الاقتصاد الأمريكي
هسبريس - أ.ف.ب
الاثنين 19 غشت 2019 - 11:20

توقع العديد من خبراء الاقتصاد ركوداً في الاقتصاد الأمريكي للعامين المقبلين، رغم اعتبارهم في الوقت نفسه أنه يمكن لقرارات المصرف الاحتياطي الفدرالي الأمريكي تأخيره، حسب استطلاع للرأي نشر الإثنين.

ومن بين 226 خبيرا استطلعت آراءهم الرابطة الوطنية لاقتصاديي الأعمال، توقع 38% دخول أول اقتصاد عالمي في ركود عام 2020، بينما تكهن 34% بدخوله في ركود عام 2021، فيما اعتبر 14% أن ذلك سيحصل في وقت أبعد من ذلك. في المقابل توقع 2% فقط دخول الاقتصاد الأمريكي في ركود عام 2019، مقابل 10% في استطلاع سابق أجري في فبراير.

وقالت رئيسة الرابطة وكبيرة الاقتصاديين في مجموعة "كي بي ام جي" كونستانس هانتر إن "الأشخاص المستطلعين توقعوا توسع نمو النشاط الاقتصادي عبر تغيير في السياسة النقدية" للاحتياطي الفدرالي، الذي خفض نسبة الفائدة للمرة الأولى منذ 11 عاماً في أواخر يوليوز.

ووفق الاستطلاع، توقع 46% من الاقتصاديين خفضاً جديداً لنسب الفوائد من جانب البنك المركزي بحلول نهاية العام، فيما رأى 39% أن الاحتياطي الفدرالي سينهي عام 2019 بدون تغيير نسب الفائدة.

وخفض المصرف المركزي الأمريكي في 31 يوليوز معدلات الفائدة الرئيسية للإقراض وثبتها بين 2 و2.5 بالمائة.

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