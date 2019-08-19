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كُتّاب وآراء
السعودية تسمح رسميا بسفر المرأة دون إذن ولي
أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الإثنين، بدء تطبيق قرار تمكين المرأة من السفر دون موافقة ولي الأمر، إضافة إلى تمكين المتزوجين والمبتعثين والموظفين المشاركين في مهام رسمية في الخارج من السفر دون حاجة لموافقة ولي الأمر.
وقالت المديرية العامة للجوازات السعودية، في بيان اليوم إن "كل من تجاوز سن الـ21 عاما، من الرجال والنساء يحق له السفر دون موافقة ولي الأمر".
وأشارت إلى أنه يحتاج لموافقة ولي الأمر (سواء الأب أو الأم أو الأخ أو المذكورون في صك الورثة) كل من هم دون سن الـ21 عاما، ويمكنهم التفويض عبر خدمة "أبشر".
ويعد قرار السماح للنساء باستخراج جوازات سفر ومغادرة البلاد دون اشتراط موافقة أولياء أمورهن الرجال، أحد أهم بنود الولاية المثيرة للجدل في السعودية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
طوال أربعين عاماً، سيطر الدعاة الجدد في مملكة الرمال على الساحة، ونافست أشرطة محاضراتهم الدينية التي كانت تباع بالملايين، أغاني كبار الفنانين، وعجّت محال بيع الأشرطة الدينية بالمحاضرات التي يصرخون فيها، بالتحذير من المفاسد التي تتهدد المجتمع، محرمين كل ما يعتقدون أنه يقود إلى ذلك، وانتشرت كتبهم في كل مكان. حرّموا كل شيء تقريباً، التلفزيون، التلفون المزود بالكاميرا، السفر للسياحة، الخروج للنزهة، الاقتراب من المرأة، حتى الورد الأحمر بات محرماً، لأن إهداءه تَشبّه بعادات الكفار، والقصص والقصائد لأنها خليعة، وشبكة الإنترنت لأنها تقود إلى الفساد.
كان امتلاك لاقط للبث الفضائي كافياً لتكفيرك، ونعتك بأبشع الصفات. أمّا الآن فالذين حرّموا ذلك يتسابقون على عقود القنوات الفضائية الضخمة، ومن كان يصر على حرمة التصوير الفوتوغرافي في الماضي، نشاهد مريديه يتهافتون لالتقاط الصور معه".
و في مجتمع متخلف بدوي يعتبر السماح للمرأة في التحكم في مصيرها قضية مرعبة تهدد سطوة الذكور و توازنات مجتمع قائم على التمييز و الإخضاع!!!