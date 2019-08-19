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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | خارج الحدود | السعودية تسمح رسميا بسفر المرأة دون إذن ولي

السعودية تسمح رسميا بسفر المرأة دون إذن ولي

السعودية تسمح رسميا بسفر المرأة دون إذن ولي
هسبريس - د.ب.أ
الاثنين 19 غشت 2019 - 18:34

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الإثنين، بدء تطبيق قرار تمكين المرأة من السفر دون موافقة ولي الأمر، إضافة إلى تمكين المتزوجين والمبتعثين والموظفين المشاركين في مهام رسمية في الخارج من السفر دون حاجة لموافقة ولي الأمر.

وقالت المديرية العامة للجوازات السعودية، في بيان اليوم إن "كل من تجاوز سن الـ21 عاما، من الرجال والنساء يحق له السفر دون موافقة ولي الأمر".

وأشارت إلى أنه يحتاج لموافقة ولي الأمر (سواء الأب أو الأم أو الأخ أو المذكورون في صك الورثة) كل من هم دون سن الـ21 عاما، ويمكنهم التفويض عبر خدمة "أبشر".

ويعد قرار السماح للنساء باستخراج جوازات سفر ومغادرة البلاد دون اشتراط موافقة أولياء أمورهن الرجال، أحد أهم بنود الولاية المثيرة للجدل في السعودية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - khalilnederland الاثنين 19 غشت 2019 - 18:40
إنجاز اجتماعي عظيم يتحقق في السعودية !
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-2
2 - متتبع الاثنين 19 غشت 2019 - 18:52
السعودية تسمح رسميا بسفر المرأة دون إذن ولي .. الحريات الموسعة للتغطية على مقتل خاشقجي رحمه الله
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18
3 - إبن عين الخيل الاثنين 19 غشت 2019 - 18:52
الله سبحانه وتعالى أعطى لكل ذي حق حقه؛ السعودية اليوم تتجه نحوى العلمانية منذ إنشاء هيئة الترفيه وإحتضان مجموعة من الفعاليات الفنية والرياضية وفتح دور السينما. وسجن مجموعة من الشيوخ والحد من دور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا كله بمباركة ترامب والغرب فهم لايريدون الحرية للمرأة في السعودية بل حرية الوصول إلى المرأة السعودية.
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23
4 - adam الاثنين 19 غشت 2019 - 18:57
دابا غانشوفوا بنات السعودية على حقيقتهم خارج السعودية
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27
5 - ABARAN الاثنين 19 غشت 2019 - 18:59
ماكان بالأمس حرام أصبح حلال والوهابية في الطريق إلى الهاوية.
طوال أربعين عاماً، سيطر الدعاة الجدد في مملكة الرمال على الساحة، ونافست أشرطة محاضراتهم الدينية التي كانت تباع بالملايين، أغاني كبار الفنانين، وعجّت محال بيع الأشرطة الدينية بالمحاضرات التي يصرخون فيها، بالتحذير من المفاسد التي تتهدد المجتمع، محرمين كل ما يعتقدون أنه يقود إلى ذلك، وانتشرت كتبهم في كل مكان. حرّموا كل شيء تقريباً، التلفزيون، التلفون المزود بالكاميرا، السفر للسياحة، الخروج للنزهة، الاقتراب من المرأة، حتى الورد الأحمر بات محرماً، لأن إهداءه تَشبّه بعادات الكفار، والقصص والقصائد لأنها خليعة، وشبكة الإنترنت لأنها تقود إلى الفساد.
كان امتلاك لاقط للبث الفضائي كافياً لتكفيرك، ونعتك بأبشع الصفات. أمّا الآن فالذين حرّموا ذلك يتسابقون على عقود القنوات الفضائية الضخمة، ومن كان يصر على حرمة التصوير الفوتوغرافي في الماضي، نشاهد مريديه يتهافتون لالتقاط الصور معه".
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5
6 - النرويجي الأسمر الاثنين 19 غشت 2019 - 19:04
في أوروبا الغربية و أمريكا الشمالية و كوريا الجنوبية و اليابان، الناس مشغولة بالإهتمام بقضايا البيئة و التغير المناخي و بإقتصاد المعرفة و قضايا ستكون لها إنعاكاسات جذرية على الأجيال المستقبلية كالأتمتة و تطور التكنولوجيا الرقمية و التكنولوجيا الحيوية..
و في مجتمع متخلف بدوي يعتبر السماح للمرأة في التحكم في مصيرها قضية مرعبة تهدد سطوة الذكور و توازنات مجتمع قائم على التمييز و الإخضاع!!!
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9
7 - سليمان الاثنين 19 غشت 2019 - 19:05
الف مبروك و هنيئا للمرأة السعودية التي ستنال حقها في التحرك خارج الحريم ...الدي هو حق من حقوق الانسان.
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3
8 - ابو رضوان الاثنين 19 غشت 2019 - 19:08
اذا يحق لهم قبول النساء لأداء الحج بدون محرم بغض النظر عن الحكم الشرعي !!! اين هم العلماء ؟؟؟ بالتأكيد انها مهزلة
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7
9 - عبدو الاثنين 19 غشت 2019 - 19:12
وماذا عن قانون المهاجرين والمقيمين بالسعودية ألم يتم إلغاء قانون الكافل وإطلاق سراح العاملات المحتجزات قسرا ؟
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11
10 - محمد المغربي الاثنين 19 غشت 2019 - 19:12
هل اصبح الوهابيون حقا يعترقون بالمراة وحقوقها ام انه ذر الرماد في العيون...??
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3
11 - ياسين الفكيكي الاثنين 19 غشت 2019 - 19:14
عصر زاهي ستعرفه السعودية مع ابن سلمان سيجعلها في مصاف الدول المتطورة بعد ان تقطع تماما مع دين الوهابية الشيطاني شريطة ان تعتذر رسميا لكل العابم عن كل المآسي التي تسبب فيها التطرف و الارهاب الذي درسته و نشرته و مولته، و اول خطوات الاعتذار ايقاف حربها البربرية الارهابية على اليمن الجريح و اعادة اعماره و تعويض اهاليه.
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