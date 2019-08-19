24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|19
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:15
|06:49
|13:36
|17:12
|20:14
|21:35
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الوفد الرسمي للحجاج المغاربة يعود إلى الوطن
- القضاء الجزائري يُرحل بنشمسي إلى خارج البلاد
- البيت الأبيض يرفض مخاوف بُطء النمو الاقتصادي
- ترامب يعلن "خطة السلام" بعد انتخابات إسرائيل
- 3 قتلى وجرحى في أعمال شغب كروي بهندوراس
"الارتفاع الصاروخي" لأسعار الفنادق ينفّر المغاربة من السياحة الداخلية (5.00)
تصنيف الرعاية الصحية: تونس والجزائر وكينيا تتقدم على المغرب (5.00)
النيابة العامة تستمع لأربعة أطباء بتهم تعريض حياة مواطنين للخطر (5.00)
- تصنيف الرعاية الصحية: تونس والجزائر وكينيا تتقدم على المغرب - (112)
- "الارتفاع الصاروخي" لأسعار الفنادق ينفّر المغاربة من السياحة الداخلية - (107)
- تلميذة بتنغير تحظى بتقدير دولي أمام تجاهل مغربي - (59)
- التعديل الحكومي المرتقب يتجه إلى إنهاء "الخارجية بثلاثة رؤوس" - (51)
- "جشعُ" أرباب المطاعم يستنزفُ جيوب المغاربة - (49)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
أمريكا تختبر "صاروخ كروز" ينطلق من الأرض
قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) اليوم الاثنين إنها اختبرت صاروخ كروز تقليديا يُطلق من الأرض وإنه نجح في إصابة هدفه بعدما قطع مسافة تجاوزت 500 كيلومتر، وذلك في أول تجربة من نوعها بعد انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى.
وأضاف البنتاغون في بيان أن التجربة نُفذت يوم الأحد بجزيرة سان نيكولاس في كاليفورنيا.
وانسحبت الولايات المتحدة رسميا هذا الشهر من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى التي كانت أبرمتها مع روسيا عام 1987، وذلك بعد أن رأت أن موسكو تنتهك المعاهدة وهو ما نفاه الكرملين.