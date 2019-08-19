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الرئيسية | خارج الحدود | "التحالف" يهاجم أهدافا عسكرية للحوثيين بصنعاء

"التحالف" يهاجم أهدافا عسكرية للحوثيين بصنعاء

"التحالف" يهاجم أهدافا عسكرية للحوثيين بصنعاء
هسبريس - رويترز
الاثنين 19 غشت 2019 - 22:30

ذكر التلفزيون الرسمي أن التحالف بقيادة السعودية شن هجمات على أهداف عسكرية في صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون.

وأضاف التلفزيون السعودي أن "تحالف دعم الشرعية في اليمن يطالب المدنيين بالابتعاد عن المواقع المستهدفة".

وكانت قناة المسيرة التابعة للحوثيين المتحالفين مع إيران قد تحدثت عن شن التحالف غارات جوية في صنعاء وقال إن تحليق الطائرات مستمر.

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