هواوي تنتقد "المعاملة الظالمة" في عقوبات ترامب

هسبريس - إفي

انتقدت شركة هواوي الصينية للتكنولوجيا الاثنين "التحفز السياسي" و"المعاملة الظالمة" في العقوبات الأمريكية بعدما مددت حكومة الرئيس الامريكي دونالد ترامب إيقاف العقوبات لمدة تسعين يوما أخرى.

وقالت الشركة في بيان تم إرساله لـ(إفي): "من الواضح أن هذا القرار تم اتخاذه في هذا الوقت تحديدا بحافز سياسي وليس له صلة بالامن القومي. هذه الأعمال تشكل انتهاكا للمبادئ الأساسية للمنافسة الحرة في السوق".

وأدرجت وزارة العدل الأمريكية في ماي هواوي في قائمة الشركات الاجنبية التي تخضع لقيود على أعمالها مع شركات أمريكية بذريعة أن الشركة الصينية تمثل تهديدا على الأمن القومي.

واتهم الولايات المتحدة الشركة آنذاك بأنها يمكنها استخدام أجهزة الاتصالات الخاصة بها في أراض أمريكية من أجل التجسس.

وبالفعل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاحد أنه لا يريد "القيام بأعمال" مع الشركة التكنولوجية، التي تعد من الشركات الرائدة في القطاع.

وكتب الرئيس على (تويتر): "في هذا التوقيت، يبدو أننا لن نقوم بأعمال. لا أريد القيام بأعمال على الاطلاق، لأنها (هواوي) تشكيل تهديدا على الأمن القومي".

وفي ظل هذا الوضع، أكدت هواوي أن العقوبات المفروضة من جانب الولايات المتحدة "لا تخدم أحدا، بما في ذلك الشركات الأمريكية".

وقالت إن "محاولات تقويض أعمال هواوي لن تساعد الولايات المتحدة على تحقيق الريادة التكنولوجية. ندعو الحكومة الامريكية لوقف هذه المعاملة الظالمة".

واعتبرت أن قرار اليوم "لن يكون له أثرا جذريا على أعمال هواوي بأي شكل".