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الرئيسية | خارج الحدود | رئيس الوزراء الإيطالي يعلن انتهاء عمل الحكومة

رئيس الوزراء الإيطالي يعلن انتهاء عمل الحكومة

رئيس الوزراء الإيطالي يعلن انتهاء عمل الحكومة
هسبريس - د.ب.أ
الثلاثاء 20 غشت 2019 - 15:30

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، قبل قليل، أنه سوف يقدم استقالته للرئيس سيرجيو ماتاريلا في نهاية الجلسة البرلمانية بشأن أزمة الحكومة.

وقال كونتي للنواب بمجلس الشيوخ" في نهاية الجلسة سوف أتوجه لرئيس الجمهورية لإبلاغه رسميا بانتهاء عمل الحكومة وتقديم استقالتي".

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