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مؤتمر الروبوتات يفتح أبوابه أمام الزوار في بكين
الأربعاء 21 غشت 2019 - 01:25
انطلقت فعاليات المؤتمر العالمي للروبوتات لعام 2019 في العاصمة الصينية، بكين، الثلاثاء، بمشاركة عشرات الشركات والمؤسسات الرائدة في هذا المجال.
وفتحت أبوب المؤتمر أمام الزوار من أجل مشاهدة أحدث الصيحات الجديدة في عالم الروبوتات.
بالإضافة إلى ذلك، تقام المسابقة العالمية للروبوتات، حيث يجري عرض أكثر من 700 قطعة مبتكرة.
وينظم الحدث، الذي يستمر خمسة أيام، بمشاركة أكثر من 180 شركة ومؤسسة من جميع أنحاء العالم.
ويقدم المؤتمر العالمي أحدث الصيحات في عالم الروبوتات فضلا عن التقدمات المحرزة في التعليم والذكاء الاصطناعي.