24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|21
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:17
|06:50
|13:36
|17:11
|20:12
|21:32
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- عندما طالب الحسن الثاني ''ديغول'' ببعث ألفي أستاذ إلى المغرب
- معاناة مع السرطان
- أياكس يعوّل على زياش ومزراوي أمام نيقوسيا
- صلالة العمانية.. سحر الشلالات وبُخور المزارات وملتقى الحضارات
- حرب كلامية بين شوباني وشباعتو بدرعة تافيلالت
صلالة العمانية.. سحر الشلالات وبُخور المزارات وملتقى الحضارات (3.50)
- وصف بنكيران بـ"الكلب" يجر 3 طلبة جامعيين إلى التحقيق بالرباط - (140)
- "الجشع" يدفع فيدرالية الآباء إلى المطالبة بمقاطعة المدارس الخاصة - (94)
- وزارة الصحة: إضراب الأطباء يحرم المغاربة من الحقّ في العلاج - (73)
- نجلة ترامب تخلط بين قوانين الأراضي السلالية والإرث في المغرب - (57)
- الملك: نريد ثورة اجتماعية ونموذجا تنمويا لتحسين عيش المغاربة - (57)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
حمى الضنك تحصد أرواح 807 أشخاص بالفلبين
حصد وباء حمى الضنك في الفلبين أرواح 807 أشخاص منذ مطلع هذا العام، وتجاوزت حالات الإصابة بالمرض خلال هذه الفترة 188.5 ألف شخص، أي ضعف العدد المسجل في نفس الفترة من العام الماضي، وفقا لأحدث البيانات الرسمية.
ومنذ الأول من يناير الماضي وحتى الثالث من غشت الجاري، سجلت في الفلبين 188 ألفا و562 حالة إصابة بحمى الضنك، بمعدل وفيات بلغ 0.3%، وهو الأعلى في منطقة جنوب شرق آسيا، طبقا للتقرير الأخير الصادر عن وزارة الصحة الفلبينية الثلاثاء.
وأظهر البيانات أن الفئة العمرية للأطفال بين خمسة وتسعة أعوام هي الأكثر تضررا من المرض، الذي تنقله بعوضة الزاعجة المصرية، بمعدل بلغ 43 ألفا و47 حالة، أي 23% من الإجمالي.
والمناطق الأكثر تضررا من انتشار حمى الضنك في الفلبين هي كالابارازون وميماروبا وبيكول وبيسايا الغربية وبيسايا الشرقية ومينداناو الغربية ومينداناو الوسطى وبنجسامورو.
ورغم أن الوضع ليس بنفس القدر من الخطورة بجميع أنحاء البلاد، فقد أعلنت الحكومة الفلبينية حمى الضنك وباء على المستوى المحلي مطلع غشت الجاري بسبب سرعة انتشار المرض، كي تكون جميع هيئات الدولة في حالة تأهب.