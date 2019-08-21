حمى الضنك تحصد أرواح 807 أشخاص بالفلبين

هسبريس - إفي

حصد وباء حمى الضنك في الفلبين أرواح 807 أشخاص منذ مطلع هذا العام، وتجاوزت حالات الإصابة بالمرض خلال هذه الفترة 188.5 ألف شخص، أي ضعف العدد المسجل في نفس الفترة من العام الماضي، وفقا لأحدث البيانات الرسمية.

ومنذ الأول من يناير الماضي وحتى الثالث من غشت الجاري، سجلت في الفلبين 188 ألفا و562 حالة إصابة بحمى الضنك، بمعدل وفيات بلغ 0.3%، وهو الأعلى في منطقة جنوب شرق آسيا، طبقا للتقرير الأخير الصادر عن وزارة الصحة الفلبينية الثلاثاء.

وأظهر البيانات أن الفئة العمرية للأطفال بين خمسة وتسعة أعوام هي الأكثر تضررا من المرض، الذي تنقله بعوضة الزاعجة المصرية، بمعدل بلغ 43 ألفا و47 حالة، أي 23% من الإجمالي.

والمناطق الأكثر تضررا من انتشار حمى الضنك في الفلبين هي كالابارازون وميماروبا وبيكول وبيسايا الغربية وبيسايا الشرقية ومينداناو الغربية ومينداناو الوسطى وبنجسامورو.

ورغم أن الوضع ليس بنفس القدر من الخطورة بجميع أنحاء البلاد، فقد أعلنت الحكومة الفلبينية حمى الضنك وباء على المستوى المحلي مطلع غشت الجاري بسبب سرعة انتشار المرض، كي تكون جميع هيئات الدولة في حالة تأهب.