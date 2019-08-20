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كُتّاب وآراء
مركبة فضاء هندية تصل بنجاح إلى مدار حول القمر
أعلنت السلطات الهندية عن وصول سفينة "تشاندريان2 "، الثلاثاء، بنجاح إلى مدار حول القمر، ما يأتي بعد شهر من إطلاقها، وسط توقعات بأن تهبط على سطحه يوم 7 شتنبر المقبل.
وأوضحت منظمة أبحاث الفضاء الهندية أن المركبة بدأت الدوران بنجاح في المدار صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي بعد مناورة استمرت قرابة 29 دقيقة.
ومن المقرر أن تجري "تشاندريان 2" عدة تحركات من أجل الدخول في مدراها النهائي مرورا بالقطب الجنوبي للقمر على مسافة تقارب 100 كلم من سطحه.
وفي الثاني من شتنبر المقبل، سوف ينفصل الجزء الخاص بالهبوط عن الجزء الخاص بالدوران في المدار.
ومن المتوقع أن يهبط بشكل سلس في القطب الجنوبي من القمر في السابع من الشهر المقبل.
ومن جانبه، قال مدير الوكالة كايلاسافاديفوسيفان للصحفيين إن "الجزء الخاص بالهبوط سوف يصل إلى سطح القمر في السابع من سبتمبر في تمام الساعة 02:00 ت م (20:30 ت ج الجمعة الموافق 6 شتنبر)".
وتعد هذه ثاني بعثة استكشاف للقمر تطلقها الهند بعد الأولى التي تم إرسالها في نوفمبر من عام 2008.
وتسعى هذه البعثة إلى استكشاف القطب الجنوبي لسطح القمر واكتشاف تكوين المعادن فيه واحتمالية وجود مياه على متنه.
وفي حال نجاح البعثة، ستعد الهند رابع بلد عضو في نادي الدول التي لمست سطح القمر بعد روسيا والولايات المتحدة والصين.
وتحظى الهند بأحد برامج الفضاء الأكثر نشاطا في العالم وبدأت مسيرتها الفضائية في عام 1999.