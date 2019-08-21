ضحايا الاعتقال في حقبة نظام فرانكو: "الموت أفضل من التعذيب"

رافائيل مارتينيز من مدريد*

لم يكن التعذيب آلية لتحقيق مكاسب، بل كان "متعة" ملموسة يتم تنفيذها بـ"مهنية" على يد رجل شرطة من نظام فرانكو(1939-1975) استخدم التهديدات والإهانات والضرب والرعب لكتابة واحدة من أحلك فترات التاريخ في إسبانيا؛ يتذكره ضحاياه باسم 'بيلي الطفل'.

وروى ثلاثة من هؤلاء الذين تعرضوا للتعذيب على يد أنطونيو غونزاليس باتشيكو، المعروف باسم 'بيلي الطفل'، لـ(إفي) الأوقات التي قضوها في بداية السبعينيات داخل مقر الإدارة العامة السابقة للأمن في 'بويرتا ديل سول' بمدريد، والذي تم ترميمه كمقر لحكومة مدريد الإقليمية، ولكنه لا يزال يحتفظ بذكريات أوقات مؤلمة.

لجأ ثلاثة من الضحايا -البالغ عددهم 18 ضحية- هم: روسا ماريا غارسيا وخوسيه ماريا 'شاتو' غالانتي ولويس سواريز كارينيو، إلى العدالة على أمل إنهاء "الإفلات من العقاب" وهو المصطلح الذي استخدمته المحكمة الوطنية الإسبانية لوصف شخصية تنجح في تفادي القضاة والمدعين العامين الإسبان، إثر فشل دعاوي كل دعاوي التعذيب المقدمة ضدهم داخل إطار جرائم الحرب.

وجرت عمليات الاعتقال عادة ليلا، سواء في وسط الشارع أو بعد اقتحام باب المنزل ولم يكن يتم الإفصاح أبدا عن تهم المعتقل أو مكان وجوده.

لم يكن ينتظر جونزاليس باتشيكو دائما في الإدارة العامة للأمن، بل كان يبحث عن ضحاياه في منازلهم. يقول تشاتو "عندما أتى من الباب، كنت أعرف بالفعل ما الذي سيحدث". لم يكن يعرفه هو والآخرون، لكن مآثره كانت معروفة.

وعلى وجه التحديد من هناك تأتي كنيته، من حبه للمشي في جميع أنحاء الجامعة، مُظهرا مسدسه. يقول شاتو إن "أحد طرقه للاستهزاء هو تصويبه عليك بخزانة فارغة ثم الضغط على زر الإطلاق'. وكانوا يعرّفونه بأنه "يحب الاستعراض". ولذلك كان من الناس الذين لا تعرفهم شخصيا، إلا طبيعته كشرطي كانت أفضل مقدمة له، وكان يردد دائما "هل تعرف من أنا".

وصلوا إلى مقر الإدارة العامة عبر شارع جانبي، حيث يمكن أن يحدث كل شيء هناك. بعد 'تسجيل بياناتهم' كان يتم اصطحابهم إلى مكتب يستقبلهم فيه بيلي نفسه بالصفع واللكمات والشتائم والتهديدات والصيحات والإهانات.

كان يقوم بالضرب على باطن القدم وإجبار المحتجزين على خلع ملابسهم وتعليقهم من أيديهم، كما حدث لـ'تشاتو'، الذي قال عنه إنه دأب على توجيه ضربات كاراتيه لي وهو يصرخ مثل بروس لي.

مر تشاتو بهذا الشعور أربع مرات خلال مرات اعتقاله، المرة "الأولى بمثابة 'صدمة' قوية للغاية، لكن الثانية تعرف كل شيء في انتظارك، وتقوم بالجولة، وتعرف متى ستصبح الأمور صعبة..." وكان الأسوأ يحدث في الطابق العلوي.

ولم تكن خطته سوى "تدميرك نفسيا" حتى تعترف، و "أن تجد نفسك في مثل هذا الوضع الساحق واليائس. إنها طريقة التعذيب، ولم يخترعها هو".

كان "يستمتع بها" لأنه كان لديه رغبة كبيرة في الظهور، كان شابا "مخلصا" لعمله. لم يتوقف المعتقلون عن تلقي الضربات، ولا بيلي عن توجيهها إليهم. لم يكن يأخذ قسطا من الراحة، كان يعمل "لساعات إضافية في الإدارة العامة للأمن".

ضحاياه يقولون عنه أنه كان يعذبهم "مستمتعا بما يفعل". وما كان يقوله كان ينفذه رجاله.

واتفق الضحايا الثلاثة على التعذيب، فكلهم تعرضوا للتعذيب، ولخص لويس الأمر على هذا النحو "رجال الشرطة الآخرون كانوا يضربونك لتحطيمك معنويا، ولكن هوكان لديه مكون آخر، جزء منحرف".

وفي بعض الأحيان كانت الفكرة التي تجول بعقولهم هي هل سيقتلونني أم أقتل نفسي أفضل؟ حيث يروي لويس أنه في تلك الأثناء "يأتي وقت تتمنى فيه أن تقتل أو تموت، أي شيء".

ويقول تشاتو حدث ذلك في المرة الثالثة، التي تم احتجازه خلالها لمدة 14 يوما "كانت هناك لحظة اعتقدت أنهم قد يقتلونني" حينما تحدثوا عن أخذي في نزهة.

كانت أكثر كلمة يخشاها المعتقلون. نقطة النهاية. كانوا يصطحبون المعتقل إلى حديقة ويطلقون عليه رصاصتين.

وأضاف "نتحدث عن التعذيب، لكننا لا نتحدث عن أولئك الذين تعاونوا" ويستشهد على سبيل المثال بأطباء إدارة الأمن الذين لم يبلغوا عن الإصابات أو القتلى، أو قضاة محاكم نظام فرانكو.

أرادت روسا طي الصفحة، حيث تقول "ما أردته هو أن أنسى الأمر". وغادرت مدريد، وكذلك العائلة والأصدقاء، لقد تركت كل شيء.

ومن جانبه، يقول تشاتو "الشخص الذي عذبني هو مواطن مثالي يتقاضى 50% من معاش تقاعده بناء على العمل الذي قام به، الذي كان يتمثل في تعذيبي!".

ويضيف أنه يجب أن يحاكم وأن يدفع ثمن جرائمه.

ويطالب الضحايا برد على مستوى الديمقراطية، وهو رد لم يأت، بالرغم من مرور 44 عاما.