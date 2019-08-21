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الرئيسية | خارج الحدود | حصيلة الاحتجاجات الجزائرية .. الحراك والسلطة في "عنق الزجاجة"

حصيلة الاحتجاجات الجزائرية .. الحراك والسلطة في "عنق الزجاجة"

حصيلة الاحتجاجات الجزائرية .. الحراك والسلطة في "عنق الزجاجة"
أمال بللوفي من الجزائر*
الثلاثاء 20 غشت 2019 - 23:00

شهد يوم 22 فبراير الماضي نزول أعداد من الجزائريين إلى الشارع ولا سيما في العاصمة حيث كانت التظاهرات محظورة منذ 18 عاما، مطلقين حركة احتجاجية غير مسبوقة لا تزال تحتفظ بزخمها بعد مرور ستة أشهر غير أنها تصطدم اليوم بتصلّب النظام.

ما هي الحصيلة بعد ستة أشهر؟

رأى معهد الدراسات الأمنيّة مؤخرا أن المتظاهرين في الجزائر "حققوا أكثر بكثير مما كان العديد من المراقبين يتوقعون".

والإنجاز الرئيسي للحركة الاحتجاجيّة كان استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل بعد بقائه في الحكم عشرين عاما وفي وقت كان يتوجّه إلى ولاية رئاسية خامسة بدت شبه مؤكدة، وشكلت حتميّة استمراره في الحكم الشرارة التي أشعلت الوضع. كما تمّ اعتقال عدد من الشخصيات كان من غير الوارد المساس بها في عهده، من سياسيّين ورجال أعمال تحوم حولهم شبهات بالفساد منذ وقت طويل.

غير أن الحراك لم يحقّق منذ استقالة بوتفليقة أي تقدّم نحو تغيير السلطة الذي يطالب به، ولا يزال "النظام" قائما. وبات رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح هو من يمسك فعليا بالسلطة بعدما أُضعف موقعه في عهد بوتفليقة.

غير أن هذا النظام يواجه اليوم مجتمعا أدرك قوته الجماعية حين يتّحد، واستعاد حرية تعبير لطالما حرم منها.

وقال الأستاذ الجامعي الجزائري محمد هناد "تحرير الكلمة، بما في ذلك داخل مؤسسات الدولة" هو من "المكتسبات المؤكُّدة" للحركة الاحتجاجية.

من جهتها ذكرت أستاذة العلوم السياسية في جامعة الجزائر لويزة دريس آيت حمادوش أن الجزائريين "باتوا يعون ما لم يعد مقبولا سياسيا، وارتقوا بتطلعاتهم إلى مستوى غير مسبوق (...) وأدركوا قوة التعبئة".

كذلك أشارت إلى حصول "مصالحة مع الشأن السياسي ومع المستقبل" وانتهاء "الشرخ الاعتيادي" بين الأجيال كما بين النساء والرجال.

ما هي مواقف كلّ معسكر؟

يبدو الوضع منذ بضعة أسابيع في جمود تام. وأوضح معهد الدراسات الأمنية أن "كل ما حققته جهود الحكومة لإخماد غضب الشعب من خلال تدابير صغيرة تبقى بشكل أساسيّ رمزية (...) أنّها عزّزت المطالبة بتغيير أكثر شمولية".

ويرى الفريق أحمد قايد صالح الذي بات الرجل القوي في الجزائر منذ رحيل بوتفليقة، أن "المطالب الجوهرية" للحراك لقيت استجابة "تامة"، ما يعني أنه لم يعد يرى مبررا لاستمرار الاحتجاجات.

لكن الواقع أن النظام ما زال يرفض رفضا قاطعا المطلب المحوري، وهو تفكيك السلطة القائمة وإنشاء هيئات انتقالية، وكذلك رحيل جميع الذين رافقوا بوتفليقة ودعموه عن السلطة.

غير أن السلطات لا تقبل سوى بمناقشة مسألة تنظيم انتخابات رئاسية يفترض أن تفرز خلفا لبوتفليقة، وهو بنظرها الحل الوحيد لإخراج البلد من المأزق الدستوري الذي يتخبط فيه مع استحالة تنظيم الانتخابات التي كانت مقررة بالأساس في 4 يوليوز الماضي، وذلك لعدم وجود أي مرشّح.

ويرفض الحراك من جهته أن يجري "النظام القديم" أي انتخابات بعدما اتُّهم على مدى عقود بالتزوير. ويبقى المتظاهرون حتى الآن متحدين حول هذا المطلب. وقالت دريس آيت حمادوش إن الجزائريين "يرفضون انتخابات تأتي بنسخة عن النظام ذاته".

وفي محاولة لحمل المحتجين على القبول بانتخابات رئاسية، عهد النظام بمسألة تحديد شروطها وكيفياتها إلى هيئة مستقلة خاصة، لكنها تجد صعوبة في اكتساب شرعية، ويندد بها المتظاهرون كل يوم جمعة.

ما هي السيناريوهات الممكنة؟

ويجمع المراقبون على أنه من الصعب التكهن بالمنحى الذي ستتخذه الأحداث في الجزائر. ولفت معهد الدراسات الأمنية إلى أن "الغموض يزداد مع اشتداد المأزق بين الحركة الاحتجاجية والحكومة".

ورأى محمد هناد أن "النتيجة ستتوقف على عدة عوامل وعناصر غير متوقعة خارجة عن السيطرة".

الأمر المؤكّد أن التعبئة بقيت قوية، ولو أنها انحسرت قليلا مع القيظ والعطلة الصيفية. ويبدو رهان السلطة على تراجع الحركة من باب الوهم اليوم.

وقال هناد "كل شيء يشير إلى أن هذه الحركة لن تتوقف"، من غير أن يستبعد "في مواجهة تعنّت النظام" اللجوء إلى عمليات أخرى من قبيل "الإغلاق العام والإضرابات وأعمال العصيان المدني (...) إلى ما هنالك".

ويستبعد كثيرون تدخلا عنيفا من الجيش على غرار ما حصل عام 1988 خلال الاحتجاجات الحاشدة التي فتحت الباب للتعددية السياسية، أو عام 1992 عند تعليق العملية الانتخابية وإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية لمنع فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ فيها.

وفي ظل هذه الظروف، قد يستمر المأزق طويلا.

*أ.ف.ب

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - كاينة الثلاثاء 20 غشت 2019 - 23:19
عنق الزجاجة هي اللي فيها الشعب المغربي والمغرب الدي يعرق انهيارا في جميع المجالات الاجتماعية والاقتصادية والصحية والشعي الدي صنف في اخر الترتيب بالنسبة للدخل الفردي راه قهرو الغلاء وكترة المصاريف واهمال الدولة اما الجزائر راهوم احسن منا
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16
2 - ولد حميدو الثلاثاء 20 غشت 2019 - 23:27
الاحتجاجات غير مؤطرة لان الاحزاب و المعارضة و حتى الاعلام ربما خاءفون او باعوا الماتش كما نقول
بالنسبة الي فادا قلت بانهم في الطريق الصحيح فربما سانافق لان حتى بعض الشخصيات الجزاءرية التي هي مقبولة من طرف الشعب رفضوا المشاركة في الحوار لانهم يعرفون بانهم لن يصلوا الى حل ما دام العسكر هو المتحكم في الوضع
و لكن امور تهمهم
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2
3 - El facil الثلاثاء 20 غشت 2019 - 23:38
العقلية القديمة للعسكر والنخبة المحسوبة على النظام الشيوعي يعتقد أن الوقت لصالحه بمعنى الحراك سوف يتراجع مع مرور الوقت. غير أن الأمور تسير عكس ذلك تماما. التكنولوجيا لعبت دور محوري في تأطير الحراك و جعله بصبغة سلمية كسبت تعاطف شعوب العالم. لو أراد الجيش حفظ ماء الوجه عليه أن يعتبر من السودانيين. حل وسط للذهاب الى الأمام نتمنى للإخوان في الجزائر أن يحافظوا على الطابع السلمي حتى ولو طال الزمن.
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9
4 - مذكوري الثلاثاء 20 غشت 2019 - 23:42
كم ستبقى صامدا يا كايد صالح سياتي اليوم الذي سيعريك من قدم رجلك الى راسك ولن تجد من يعينك لان الحراك السلمي للاخوة في ااجزاءر سيدوم الى ان تصلصل كلاكبش وتروح منهزما ومذلولا امام العالم
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11
5 - بوكسكسة ميهوب الثلاثاء 20 غشت 2019 - 23:52
لقد تجاوزت الجزائر مرحلة الخطر بحكمة وحنكة كبيرة ، حيث في الثلاثة اشهر الاولى كانت البلاد على كفي عفريت ويعود هذا الى مسايرة الاحداث يوم بيوم دون الوقوع في مخاطر العنف وقد ساهمت الصحافة العالمية في تفادي تكرار احداث العشرية السوداء عندما اجمع الاعلام العالمي بان حراك الجزائر هو فريد من نوعه والبعض اجرى مقارنة مع حراك الصدريات الصفراء في فرنسا ،وبما ان الجزائريين يحبون كثيرا الاطراء وانهم شعب مختلف عن الاخرين ساروا على هذا النهج وحتى السلطة استفادت من الوضع وبقت تراقب بحذر من بعيد ولم تسمح باي تجاوز فحتى الرايات البربرية التي كادت ان تطغى على الاحداث تم وضع حد لها فتم خلط الاوراق على المندسين ووجدوا انفسهم خارج الحسابات ،،وبالوصول الى تكوين لجنة للحوار فان اصعب مرحلة قد تم. اجتيازها والجزائر اليوم تكون قد قطعت خطوة عملاقة نحو الاصلاحتكون فريدة من نوعها على مستوى العالم العربي..
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6
6 - sohail الأربعاء 21 غشت 2019 - 00:02
للاسف هذا الحراك لن يستطيع الاستمرار فالجولة الاولى انتصر فيها الحراك والجولة الثانية استعاد فيها النظام توازنه والجولة الثالثة ستعرف ضربة قاضية للحراك ليحتفظ النظام على لقبه الذي دام لعقود من الزمن
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-3
7 - اطلسي مغربي يحبكم الأربعاء 21 غشت 2019 - 00:05
ملاحظة : على مدى 45 سنة والأخوة الجزائريين العاملين مع النظام يتدخلون في شؤوننا ويحرضون في صحافتهم ووسائل إعلامهم وفي مختلف المحافل الدولية ضد وحدتنا الترابية والآن عندما يعبر المغاربة في وسيلة إعلام مغربية عن تظامنهم مع مطالب الشعب الجزائري الدي يطالب بالتغيير يلومنا بعض المتدخلين ويتهموننا بالتدخل في ما لا يعنينا.. فصدقوني إخواني الجزائريين أنا شخصيا (حتى لا أتكلم باسم المغاربة كما يفعل بعض الدخلاء الدين يتكلمون باسم الشعب الجزائري) لا أتمنى ابتعاد المؤسسة العسكرية عن الحياة السياسة في بلدكم لمصلحة المغرب فقط بقدر ما هي في مصلحة الجزائريين انفسهم قبل كل شيء.. تصوروا معي إخواني لو استمرت هذه المؤسسة في دواليب الحكم على نفس النهج التي هي عليه مند الإستقلال عن فرنسا كيف سيؤول حالكم في السنين المقبلة مع نقص وتراجع أثمنة النفط والغاز وفي غياب الرقابة وترشيد النفقات على المشاريع التي تعود بالنفع على البلاد.. سيكون الخاسر الأكبر وللأسف هو الشعب الجزائري الشقيق.. ولكم واسع النظر مع كامل احترامي وتحياتي
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8 - عبدالكريم بوشيخي الأربعاء 21 غشت 2019 - 00:12
ثورة 22 فبراير التي فجرها الشعب الجزائري الشقيق ضد نظامه الفاسد لم تحقق هدفها الرئيسي برحيل جنيرالات الفساد عن المسرح السياسي و عودتهم الى ثكناتهم و محاسبة من ارتكبوا جرائم ضد الانسانية ابان العشرية السوداء و استرجاع الاموال المنهوبة لان الزمرة الحاكمة استطاعت الهاء الشعب المنتفض باعتقال اكباش فداء و الزج بهم في السجون و عزل بوتفليقة الغائب عن الوعي منذ سنة 2013 و الذي لم يكن يتحكم حتى في لعابه فبقاء الجنيرالات على راس السلطة لن يغير شيئا من طبيعة الحكم في الجزائر حتى و ان تم انتخاب رئيس جديد لانهم لن يسمحوا له بدخول قصر المرادية الا بعد تقديم الولاء و الطاعة و اداء القسم امامهم مثل باقي الرؤساء الذين سبقوه الى كرسي الرئاسة و بذالك تبقى الجزائر تدور في نفس الدوامة و تعود الى الوراء كما كتب لها ان تعيش دائما تحت سيطرة هؤلاء الجنيرالات هناك تجربة ناجحة يجب الاقتداء بها حققتها انتفاضة الشعب السوداني الشقيق ضد النظام المستبد حينما تمكنت من ازاحة الجنيرالات من المسرح السياسي و وقعت اتفاق تاريخي يمهد لمرحلة انتقالية و تغيير الدستور تفضي الى اقامة نظام ديمقراطي حقيقي و تداول سلمي على السلطة
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9 - رشيد المانيا الأربعاء 21 غشت 2019 - 00:18
السرطان يتم استئصاله بعملية جراحية معقدة متبوعا بالشيميو وليس التداوي بالدوا الاحمر.
مادام المريض لا يقر بمرضه وليس مستعدا للعلاج فما عليه إلا التعايش معه.
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