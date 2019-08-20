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كُتّاب وآراء
آلاف الجزائريين يتظاهرون تنديدا بـ"تجاهل السلطة"
خرج اليوم الثلاثاء آلاف الطلبة الجزائريين للاحتجاج على ما وصفوه بـ"تجاهل السلطة لمطالب الشعب".
ويرى المحتجون أن الأزمة في بلادهم تتفاقم بسبب تمسك السلطة برجال نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.
وردد المتظاهرون شعارات مثل "دولة مدنية ماشي (ليست) عسكرية"، و"جزائر حرة ديمقراطية" وغيرها.
وقال المتظاهر أسامة عريف /26 عاما/ :"لا يمكن أن نعود إلى منازلنا ونترك الحراك في منتصف الطّريق، إنها فرصة إما أن نستغلها كاملة أو نكون قد ضيعنا تعب الشعب".
وندد المتظاهرون، الذين احتشدوا بساحة البريد المركزي في قلب العاصمة الجزائر، بما وصفوه بـ"الاستفزاز الإعلامي وقلة الاحترافية التي شهدتها المؤسسات الإعلامية بالجزائر".
وطالب المحتجون بتحرير "مساجين الرأي والراية الأمازيغية"، رافضين أن يكون هناك أي حوار قبل الخضوع لمطالب الشعب.
ورد الطلبة على الخطاب الأخير الذي ألقاه رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح، مرددين: "يا للعار... دعت العصابة للحوار".
ويرفض المتظاهرون التفاعل مع دعوات بن صالح للحوار باعتباره أحد أهم الأسماء المقربة من بوتفليقة.