24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1706:5013:3617:1120:1221:32
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. أزمة نقل خانقة تطال خطوط تزنيت وجهة أكادير (5.00)

  2. أفارقة يجسدون معنى الاندماج في المجتمع المحلي لإقليم اشتوكة (5.00)

  3. زعيتر يتدرّب رفقة نورمحمدوف قبل "نزال أبو ظبي" (3.00)

  4. صلالة العمانية.. سحر الشلالات وبُخور المزارات وملتقى الحضارات (2.00)

  5. الدار البيضاء تحتل الرتبة الخامسة في انتشار الجريمة بمنطقة "مينا" (1.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | رئيس الحكومة التونسية "يُطَلق" الجنسية الفرنسية

رئيس الحكومة التونسية "يُطَلق" الجنسية الفرنسية

رئيس الحكومة التونسية "يُطَلق" الجنسية الفرنسية
هسبريس – أ.ف.ب
الأربعاء 21 غشت 2019 - 00:04

أعلن رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، أحد أبرز المرشحين لانتخابات الرئاسة، المقرر إجراؤها في 15 سبتمبر، أنه تخلى عن الجنسية الفرنسية قبل تقديم ترشيحه، كما يتطلب ذلك الدستور.

وكتب الشاهد على صفحته الرسمية في موقع "فيسبوك" "مثل مئات الآلاف من التونسيين الذين أقاموا واشتغلوا في الخارج كنت أحمل جنسية ثانية وقمت بالتخلي عنها قبل تقديم ترشحي للانتخابات".

وأضاف "على الذين يسعون لتحمل مسؤولية رئاسة الجمهورية أن لا ينتظروا الفوز في الانتخابات حتى يقوموا بذلك. أدعو كل المترشحين في هذه الوضعية أن يقوموا بنفس الإجراء".

وتنص المادة رقم 74 من الدستور على أن كل مرشح للانتخابات الرئاسية حامل لجنسية أخرى أن يقدم تعهدا بالتخلي عن الجنسية الثانية في حال فوزه بالانتخابات.

وفي عام 2016 عندما كان في الأربعين من عمره، تم تعيين الشاهد كأصغر رئيس للوزراء بتونس من قبل الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي خلفا لحبيب الصيد.

وستجرى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 15 سبتمبر.

وتم تقريب موعد هذه الانتخابات، التي كانت مقررة أواخر العام، بعد وفاة السبسي، الذي كان عام 2014 أول رئيس منتخب ديمقراطيا في تاريخ تونس الحديث.

وتمت المصادقة على 26 مرشحا، بينهم الشاهد، في حين تم رفض 71 غيرهم بعد فحص أولي للملفات، حسبما أعلنت هيئة الانتخابات بتونس في 14 من الشهر الحالي.

وسيتم نشر القائمة النهائية في 31 غشت.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - الرءيس الأربعاء 21 غشت 2019 - 00:29
كان رءيس الحكومة وبقي مجنس ,يعني كان ولاءه لفرنسا قبل تونس.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.