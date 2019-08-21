رئيس الحكومة التونسية "يُطَلق" الجنسية الفرنسية

هسبريس – أ.ف.ب

أعلن رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، أحد أبرز المرشحين لانتخابات الرئاسة، المقرر إجراؤها في 15 سبتمبر، أنه تخلى عن الجنسية الفرنسية قبل تقديم ترشيحه، كما يتطلب ذلك الدستور.

وكتب الشاهد على صفحته الرسمية في موقع "فيسبوك" "مثل مئات الآلاف من التونسيين الذين أقاموا واشتغلوا في الخارج كنت أحمل جنسية ثانية وقمت بالتخلي عنها قبل تقديم ترشحي للانتخابات".

وأضاف "على الذين يسعون لتحمل مسؤولية رئاسة الجمهورية أن لا ينتظروا الفوز في الانتخابات حتى يقوموا بذلك. أدعو كل المترشحين في هذه الوضعية أن يقوموا بنفس الإجراء".

وتنص المادة رقم 74 من الدستور على أن كل مرشح للانتخابات الرئاسية حامل لجنسية أخرى أن يقدم تعهدا بالتخلي عن الجنسية الثانية في حال فوزه بالانتخابات.

وفي عام 2016 عندما كان في الأربعين من عمره، تم تعيين الشاهد كأصغر رئيس للوزراء بتونس من قبل الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي خلفا لحبيب الصيد.

وستجرى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 15 سبتمبر.

وتم تقريب موعد هذه الانتخابات، التي كانت مقررة أواخر العام، بعد وفاة السبسي، الذي كان عام 2014 أول رئيس منتخب ديمقراطيا في تاريخ تونس الحديث.

وتمت المصادقة على 26 مرشحا، بينهم الشاهد، في حين تم رفض 71 غيرهم بعد فحص أولي للملفات، حسبما أعلنت هيئة الانتخابات بتونس في 14 من الشهر الحالي.

وسيتم نشر القائمة النهائية في 31 غشت.