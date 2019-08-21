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كُتّاب وآراء
السودان يشكل "المجلس السيادي" لفترة انتقالية
أصدر المجلس العسكري في السودان مرسوما بتشكيل المجلس السيادي، الذي سيتولى الحكم خلال فترة انتقالية لمدة ثلاث سنوات، والمكون من 11 عضوا.
وأعلن المتحدث العسكري شمس الدين كباشي، في مؤتمر صحافي نقله التلفزيون الحكومي، صدور مرسوم بتشكيل المجلس، برئاسة رئيس المجلس العسكري الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.
ويضم المجلس السيادي خمسة عسكريين وخمسة مدنيين وعضو توافقي، وتتولى رئاسته شخصية يوافق عليها المجلس العسكري لمدة 21 شهرا، وشخصية معارضة في الـ18 شهرا الأخرى.
وتم تأخير إعلان تشكيل المجلس يومين بسبب تسمية المرشح الخامس للمجلس العسكري وشخصية متوافقة عليها بين الجانبين.
ويضم المجلس من العسكريين، إلى جانب البرهان، الفريق أول محمد حمدان دقلو، والفريق الركن شمس الدين كباشي، والفريق الركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا، واللواء الركن مهندس إبراهيم جابر كريم.
ويضم من المعارضة أستاذة الأدب العربي بجامعة الخرطوم عائشة موسى، والبرلماني السابق ورجل الأعمال حسن إدريس، والصحافي محمد الفكي سليمان، وأستاذ الفيزياء بجامعة النيلين الصديق تاور، ومحمد حسن التعايشي.
وتم الإعلان، اليوم، أيضا عن اختيار رجاء نيكولا عيسى عبد المسيح، وهي امرأة مسيحية، كشخصية توافقية من قبل الجانبين.
وسيؤدي البرهان اليمين غدا على الساعة 11.00 بالتوقيت المحلي (09.00 بتوقيت جرينتش)، وسيسمي قبلها رئيس السلطة القضائية والنائب العام.
وبعد ذلك سيؤدي باقي أعضاء المجلس السيادي اليمين، وكذلك رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الذي تم اختياره من قبل منصة القوى والتغيير المدنية.
وكانت المعارضة والمجلس العسكري قد وقعا، السبت الماضي، على الدستور الذي سيكون خارطة طريق للمرحلة الانتقالية.