بعد مرور 50 عاما.. أمريكا تخطط للهبوط مجددا على سطح القمر

هسبريس - رويترز

قالت شركتان لوكالة "رويترز" إن من المتوقع أن تكون أول مركبة فضائية أمريكية تهبط على سطح القمر منذ قرابة 50 عاما مسبارا آليا تصنعه شركة "أستروبوتيك" تكنولوجي وسيتم إطلاقها في غضون عامين عبر صاروخ "فولكان" الذي تنتجه شركة "يونايتد لونش ألايانس".

كانت "أستروبوتيك" واحدة من بين تسع شركات اختيرت في نونبر للتنافس على عقد قيمته 2.6 مليار دولار لتطوير مركبات فضاء صغيرة وتكنولوجيا أخرى من أجل 20 مهمة لاستكشاف سطح القمر خلال السنوات العشر المقبلة.

واختارت الشركة، التي تتخذ من مدينة "بيتسبرغ" مقرا لها، الصاروخ "فولكان" الذي يعكف على تطويره مشروع مشترك "لبوينغ" و"لوكهيد مارتن" لإطلاق المسبار "بيرجرين" من قاعدة "كيب كنافيرال" في فلوريدا في صيف عام 2021.

وأفادت "أستروبوتيك" بإن "بيرجرين" ستكون أول مركبة فضائية أمريكية تهبط على القمر منذ أن وطأت أقدام رواد فضاء أبولو أرض القمر عام 1972.

وستنقل المهمة تكنولوجيا وتجارب إلى القمر بموجب برنامج لإدارة الفضاء والطيران الأمريكية (ناسا) سيمهد الطريق أمام رحلات لرواد الفضاء بحلول عام 2024 في إطار جدول طموح وضعته إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وقال توري برونو الرئيس التنفيذي لـ"يونايتد لونش ألايانس" لرويترز "أولى رحلاتنا باستخدام "فولكان" هي أيضا أول خطوة كبيرة على طريق العودة إلى القمر".

وكشفت "أستروبوتيك" في مايو الماضي أن وكالة "ناسا" منحتها 79.5 مليون دولار من أجل المهمة الأولى التي ستنقل ما يصل إلى 28 حمولة من ثماني دول من بينها الولايات المتحدة والمكسيك.

وقال جون ثورنتون الرئيس التنفيذي لـ"أستروبوتيك" لرويترز قبل الإعلان عن هذه التفاصيل الاثنين "كل ما سيفعله البشر على سطح القمر سيكون مدعوما بأجهزة آلية على السطح".