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الرئيسية | خارج الحدود | أمريكا تطلق قواتها الفضائية خلال الأسبوع المقبل

أمريكا تطلق قواتها الفضائية خلال الأسبوع المقبل

أمريكا تطلق قواتها الفضائية خلال الأسبوع المقبل
هسبريس - إفي
الأربعاء 21 غشت 2019 - 00:35

تطلق الولايات المتحدة في 29 غشت المقبل ما تسمى بقواتها الفضائية التي ستضم في البداية 87 وحدة، لتحقيق مبتغى الرئيس دونالد ترامب بفتح "حقبة جديدة" في الدفاع عن البلاد.

وأعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس ورئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال جوسيب دونفورد، الثلاثاء ذلك في الاجتماع السادس لمجلس الفضاء الوطني.

وقال بينس في كلمته "سنطلق الأسبوع المقبل رسميا القيادة الموحدة الجديدة للقتال والتي ستعرف بالقيادة الفضائية الأمريكية"، مشيرا إلى أن الجنرال بالقوات الجوية جون رايموند سيكون أول قائدا لهذه القيادة.

وأشار إلى أن "الشعب الأمريكي مستعد للفصل القادم من التاريخ" في إشارة إلى سياسة الفضاء للرئيس ترامب، الذي منح الأولوية لعودة الرجل للفضاء في 2024 وجعل الوصول للمريخ حقيقة.

وقال بينس "لقد أنهينا عقودا من الاستقطاعات في الميزانية. وحددنا التزام الولايات المتحدة باستكشاف الفضاء الإنساني، ووعدنا بالذهاب لبعيد في الفضاء، لبعيد وبأسرع من أي وقت مضى".

وفي 19 فبراير الماضي، أوضح ترامب أن هذه القوة العسكرية ستكون تابعة للقوات الجوية، كما أوصت وزارة الدفاع.

وأشار دونفورد إلى أن وحدات هذه القوة ستعمل على إطلاق تحذيرات بالصواريخ وعمليات بالأقمار الصناعية فضلا عن توفير سيطرة ودعم فضائي.

وقال دونفورد إن "هذه الخطوة ستبقينا في طريق الاستمرار في تقدمنا التنافسي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - مغترب الأربعاء 21 غشت 2019 - 01:04
والمغرب مازال طالق لمقدم والشيخ و المخازنية على المواطنين،بالله عليكم اين الخلل!!!!!؟؟؟
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12
2 - خليل الأربعاء 21 غشت 2019 - 01:05
واش بغاو يزاحمونا حتى فلفضاء.آه سمحولي تنحلم وانا فايق.
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5
3 - الوردي الأربعاء 21 غشت 2019 - 01:51
الى خاصهم اللي يحضي هاد الوحدات را عندنا الفائض ديال les gardiens !!!
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1
4 - مواطن الأربعاء 21 غشت 2019 - 01:58
ألامريكيون كانو ينتظرون هذه اللحظة نظرا لتفوق العسكري الروسي والصيني الذي يهدد سيطرتهم على العالم يعرفون جيدا أنه سيأتي هذا اليوم......
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