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الرئيسية | خارج الحدود | حكام دولة الإمارات يهنّئون الملك بعيد الشباب

حكام دولة الإمارات يهنّئون الملك بعيد الشباب

حكام دولة الإمارات يهنّئون الملك بعيد الشباب
هسبريس من الرباط
الأربعاء 21 غشت 2019 - 12:27

توصل الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وذلك بمناسبة عيد الشباب.

ومما جاء في هذه البرقية "يطيب لي ويسرني أن أغتنم مناسبة عيد الشباب، لأبعث إلى جلالتكم بأحر التهاني القلبية مع أخلص أماني الصحة والتوفيق الدائم، كما نبعث خالص تمنياتنا لجلالتكم بوافر الخير والسعادة".

وبنفس المناسبة، توصل الملك ببرقيتي تهنئة مماثلتين من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وكذلك من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

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