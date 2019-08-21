ترامب يتهم "اليهود الديمقراطيين" بـ"عدم الولاء"

هسبريس - أ.ف.ب

اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليهود الأميركيين الذين يصوتون للحزب الديموقراطي "أما بالافتقاد الكامل للمعرفة أو بعدم الولاء"، ما استدعى الرد عليه واتهامه بالترويج لمعاداة السامية وتسييسها.

وتأتي تصريحات ترامب، التي لاقت انتقادات لاذعة من جماعات يهودية، الثلاثاء وسط خلافه المستمر مع النائبتين الديموقراطيتين إلهان عمر من مانيسوتا ورشيدة طليب من مشيغن، المؤيدتين لمقاطعة الدولة اليهودية بسبب احتلال الأراضي الفلسطينية ومعاملتها للفلسطينيين.

وأبلغ ترامب الصحافيين في المكتب البيضاوي "منذ خمس سنوات مضت، حتى فكرة الحديث عن هذا - حتى قبل ثلاث سنوات - عن قطع المساعدات لإسرائيل بسبب شخصين يكرهان إسرائيل واليهود - لا استطيع تصديق أننا حتى لدينا هذا النقاش. أين ذهب الحزب الديموقراطي؟".

وتابع "أعتقد أي يهود يصوتون (لمرشح) ديموقراطي. أعتقد أن ذلك يظهر أما افتقادا كاملا للمعرفة أو عدم ولاء منقطع النظير".

ومنعت إسرائيل الأسبوع الماضي إلهان عمر ورشيدة طليب من دخول أراضيها بسبب دعمهما حملة المقاطعة، وبعد أن حضّ ترامب الدولة اليهودية على منع دخولهما.

ولاقت تصريحات ترامب انتقادات لاذعة من الجماعات اليهودية التي اتهمته بمعاداة السامية وبالتشكيك بانتماء المواطنين اليهود، في سياق جدال ممتد من سنين يتهم اليهود الأميركيين بالولاء المزدوج.

وقال جوناثان غرينبلات المدير التنفيذي لرابطة مكافحة التشهير، وهي منظمة يهودية غير حكومية تُعنى بالدفاع عن حقوق اليهود، "من غير الواضح أي طرف أدعى (الرئيس الأميركي) أن اليهود يتنكرون له، لكنّ الاتهام بعدم الولاء استخدم مرارا لمهاجمة اليهود".

وأضاف "حان وقت الكف عن استخدام اليهود ككرة في اللعبة السياسية".

وأيدت هالي سويفر المديرة التنفيذية للمجلس الديمقراطي اليهودي الأميركي الموقف ذاته، إذ اعتبرت أن ترامب "ليس له الحق لإخبار اليهود الأميركيين أنه يعرف ما هو الأفضل لنا أو أن يطلب ولاءنا".

وتابعت "نحن نعيش في ديمقراطية، وقد انخفض دعم اليهود للحزب الجمهوري إلى النصف في السنوات الأربع الماضية".

بدوره، انتقد السناتور الديموقراطي عن فيرمونت بيرني ساندرز تصريحات ترامب على تويتر.

وكتب ساندرز الطامح في الوصول للبيت الأبيض "أنا يهودي فخور وليس لديّ قلق بخصوص التصويت لديموقراطي"، في إشارة لاعتزامه التصويت لرجل يهودي، أي التصويت لنفسه، في الانتخابات الرئاسية المقبلة في العام 2020