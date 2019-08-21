24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1706:5013:3617:1120:1221:32
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. مؤتمر الروبوتات يفتح أبوابه أمام الزوار في بكين (5.00)

  2. حارس مرمى يطلب المساعدة لاسترجاع بصره (5.00)

  3. تاريخ آنفا .. فك الحصار عن المسلمين وسِر تسمية "الدار البيضاء" (5.00)

  4. ماذا لو راجعنا رُزنامة الأعياد بكلِّيتِها؟ (5.00)

  5. جدل غرينلاند يدفع ترامب إلى عدم زيارة الدنمارك (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | ترامب يتهم "اليهود الديمقراطيين" بـ"عدم الولاء"

ترامب يتهم "اليهود الديمقراطيين" بـ"عدم الولاء"

ترامب يتهم "اليهود الديمقراطيين" بـ"عدم الولاء"
هسبريس - أ.ف.ب
الأربعاء 21 غشت 2019 - 18:10

اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليهود الأميركيين الذين يصوتون للحزب الديموقراطي "أما بالافتقاد الكامل للمعرفة أو بعدم الولاء"، ما استدعى الرد عليه واتهامه بالترويج لمعاداة السامية وتسييسها.

وتأتي تصريحات ترامب، التي لاقت انتقادات لاذعة من جماعات يهودية، الثلاثاء وسط خلافه المستمر مع النائبتين الديموقراطيتين إلهان عمر من مانيسوتا ورشيدة طليب من مشيغن، المؤيدتين لمقاطعة الدولة اليهودية بسبب احتلال الأراضي الفلسطينية ومعاملتها للفلسطينيين.

وأبلغ ترامب الصحافيين في المكتب البيضاوي "منذ خمس سنوات مضت، حتى فكرة الحديث عن هذا - حتى قبل ثلاث سنوات - عن قطع المساعدات لإسرائيل بسبب شخصين يكرهان إسرائيل واليهود - لا استطيع تصديق أننا حتى لدينا هذا النقاش. أين ذهب الحزب الديموقراطي؟".

وتابع "أعتقد أي يهود يصوتون (لمرشح) ديموقراطي. أعتقد أن ذلك يظهر أما افتقادا كاملا للمعرفة أو عدم ولاء منقطع النظير".

ومنعت إسرائيل الأسبوع الماضي إلهان عمر ورشيدة طليب من دخول أراضيها بسبب دعمهما حملة المقاطعة، وبعد أن حضّ ترامب الدولة اليهودية على منع دخولهما.

ولاقت تصريحات ترامب انتقادات لاذعة من الجماعات اليهودية التي اتهمته بمعاداة السامية وبالتشكيك بانتماء المواطنين اليهود، في سياق جدال ممتد من سنين يتهم اليهود الأميركيين بالولاء المزدوج.

وقال جوناثان غرينبلات المدير التنفيذي لرابطة مكافحة التشهير، وهي منظمة يهودية غير حكومية تُعنى بالدفاع عن حقوق اليهود، "من غير الواضح أي طرف أدعى (الرئيس الأميركي) أن اليهود يتنكرون له، لكنّ الاتهام بعدم الولاء استخدم مرارا لمهاجمة اليهود".

وأضاف "حان وقت الكف عن استخدام اليهود ككرة في اللعبة السياسية".

وأيدت هالي سويفر المديرة التنفيذية للمجلس الديمقراطي اليهودي الأميركي الموقف ذاته، إذ اعتبرت أن ترامب "ليس له الحق لإخبار اليهود الأميركيين أنه يعرف ما هو الأفضل لنا أو أن يطلب ولاءنا".

وتابعت "نحن نعيش في ديمقراطية، وقد انخفض دعم اليهود للحزب الجمهوري إلى النصف في السنوات الأربع الماضية".

بدوره، انتقد السناتور الديموقراطي عن فيرمونت بيرني ساندرز تصريحات ترامب على تويتر.

وكتب ساندرز الطامح في الوصول للبيت الأبيض "أنا يهودي فخور وليس لديّ قلق بخصوص التصويت لديموقراطي"، في إشارة لاعتزامه التصويت لرجل يهودي، أي التصويت لنفسه، في الانتخابات الرئاسية المقبلة في العام 2020

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.