الديوان الملكي الأردني ينعي الأميرة دينا عبد الحميد

هسبريس - أ.ف.ب

أعلن الديوان الملكي الأردني في بيان، اليوم الأربعاء، وفاة الأميرة دينا عبد الحميد، أولى زوجات الملك الراحل حسين بن طلال ووالدة ابنته الأميرة عالية.

ونعى الديوان "بمزيد من الحزن والتأثر، المغفور لها بإذن الله سمو الأميرة دينا عبد الحميد، رحمها الله، والدة صاحبة السمو الملكي الأميرة عالية بنت الحسين، التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى، اليوم الأربعاء" في عمان.

وفي السياق ذاته، بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى العاهل الأردني عبد الله الثاني ابن الحسين.

ومما جاء في برقية الملك "وبهذه المناسبة المحزنة، أعرب لجلالتكم، ومن خلالكم لسائر أفراد عائلتكم الملكية الجليلة، باسمي وباسم أسرتي الملكية، عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة، داعيا الله تعالى أن يلهمكم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يشمل الفقيدة المبرورة بواسع مغفرته ورضوانه، ويسكنها فسيح جنانه".

وأضاف الملك "وإذ أشاطركم مشاعركم في هذا المصاب الأليم، فإني أسأل الله عز وجل أن يحفظ جلالتكم وأسرتكم الملكية الكريمة من كل مكروه، وأن يديم عليكم أردية الصحة والعافية وطول العمر".

والأميرة دينا (89 عاما)، ملكة الأردن السابقة (1955- 1957)، أميرة هاشمية (يعود نسبها إلى النبي محمد)، مولودة في القاهرة عام 1929.

تزوجت الأميرة دينا عقب طلاقها من الملك حسين من مسؤول في منظمة التحرير الفلسطينية معروف باسم صلاح التعمري.

وتزوج الملك حسين أربع مرات الأولى من الأميرة دينا، والثانية من الأميرة منى (1961 -1971) والدة الملك الحالي عبد الله، والثالثة من الملكة علياء عام1972 وتوفيت بحادث طائرة عام 1977، والأخيرة من الملكة نور عام 1978 وحتى وفاته عام 1999.