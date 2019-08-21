ربع السكان في ألمانيا ينحدرون من أصول أجنبية

هسبريس - إفي

كشف المكتب الفيدرالي للإحصاءات "ديستاتيس"، الأربعاء، أن 25.5% من إجمالي سكان ألمانيا، بما يعادل نحو 20.8 مليون شخص، من أصول أجنبية بحسب تعداد عام 2018، ما يمثل زيادة بنسبة 2.5% مقارنة بالتقديرات المسجلة في 2017 عندما بلغت هذه الشريحة 20.3 مليونا.

ويحمل نحو 5.5 ملايين من هذه الشريحة الجنسية الألمانية منذ مولده، ما يمثل 7.1% من إجمالي عدد السكان.

وكشفت البيانات أن 47% من المهاجرين الذين وصلوا إلى ألمانيا كلاجئين وطالبي لجوء، جاءوا من منطقة الشرق الأوسط.

ويعتبر مواطن من أصول أجنبية كل من يحمل جنسية مختلفة عن الألمانية أو يحمل أحد والديه جنسية أجنبية.