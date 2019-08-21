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الرئيسية | خارج الحدود | ربع السكان في ألمانيا ينحدرون من أصول أجنبية

ربع السكان في ألمانيا ينحدرون من أصول أجنبية

ربع السكان في ألمانيا ينحدرون من أصول أجنبية
هسبريس - إفي
الأربعاء 21 غشت 2019 - 19:32

كشف المكتب الفيدرالي للإحصاءات "ديستاتيس"، الأربعاء، أن 25.5% من إجمالي سكان ألمانيا، بما يعادل نحو 20.8 مليون شخص، من أصول أجنبية بحسب تعداد عام 2018، ما يمثل زيادة بنسبة 2.5% مقارنة بالتقديرات المسجلة في 2017 عندما بلغت هذه الشريحة 20.3 مليونا.

ويحمل نحو 5.5 ملايين من هذه الشريحة الجنسية الألمانية منذ مولده، ما يمثل 7.1% من إجمالي عدد السكان.

وكشفت البيانات أن 47% من المهاجرين الذين وصلوا إلى ألمانيا كلاجئين وطالبي لجوء، جاءوا من منطقة الشرق الأوسط.

ويعتبر مواطن من أصول أجنبية كل من يحمل جنسية مختلفة عن الألمانية أو يحمل أحد والديه جنسية أجنبية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - nadori الأربعاء 21 غشت 2019 - 20:20
صراحة المشكلة ليست في الهجرة من مكان الى مكان وارض الله واسعة وكل واحد يسوقه قدره الى مكان رزقه ,المشكلة الاختلافات الثقافية والدينية والحضارية والعرفية ووو,هذا التعدد اذا استغل من اجل التنوع بالطرق السلمية والتفاهم المنطقي والاتحاد على فكرة واحدة الا وهي الصعود بالإنسان نحو الإنسانية التي تخدم الجميع ولا تقصي أحدا بعد ذلك لا يطرح مشكل الهجرة وتبقى الهجرة من مكان الى مكان متاحة للجميع.ولكن ومع الأسف الشديد اليوم في عالمنا تريد ان تساعد الشعوب المقهورة وتقبل هجرتهم فتصبح إضافة الى الأعباء المالية تعيش معهم سلوكات اجتماعية خطيرة جدا تهدد السلم وتهد الاستقرار وتهدد الحياة اليومية للمواطنين من إرهاب ومجرمين ومغتصبين وتجار المخدرات والسرقة ووووفلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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