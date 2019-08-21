24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
21/08/2019
الأيام القادمة
|21
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:17
|06:50
|13:36
|17:11
|20:12
|21:32
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟
- ربع السكان في ألمانيا ينحدرون من أصول أجنبية
- النموذج الصيني في محو الفقر .. سياحة قروية وقروض للفلاحين
- مشاريع متعثرة.. "المخطط الأزرق" بين فشل المحطات وقلة السياح
- كتاب جديد يغوص في تاريخ وذاكرة منطقة الريف
- الأمازيغية خارج أولويات السياسة اللغوية
تاريخ آنفا .. فك الحصار عن المسلمين وسِر تسمية "الدار البيضاء" (5.00)
- زعيم البوليساريو يهدّد المغرب عبر قناة أمريكية: الانفصال أو الحرب - (134)
- الملك: شهادة "الباك" وولوج الجامعة ليس امتيازا.. والأهم هو التكوين - (80)
- الملك ينتقد معالجة الملفات في إدارات الرباط وتأخر إنجاز المشاريع - (75)
- الملك: نريد ثورة اجتماعية ونموذجا تنمويا لتحسين عيش المغاربة - (72)
- حافلات "ألزا" الإسبانية تنقل سكان الرباط والجوار بتسعيرة 5 دراهم - (70)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
ربع السكان في ألمانيا ينحدرون من أصول أجنبية
الأربعاء 21 غشت 2019 - 19:32
كشف المكتب الفيدرالي للإحصاءات "ديستاتيس"، الأربعاء، أن 25.5% من إجمالي سكان ألمانيا، بما يعادل نحو 20.8 مليون شخص، من أصول أجنبية بحسب تعداد عام 2018، ما يمثل زيادة بنسبة 2.5% مقارنة بالتقديرات المسجلة في 2017 عندما بلغت هذه الشريحة 20.3 مليونا.
ويحمل نحو 5.5 ملايين من هذه الشريحة الجنسية الألمانية منذ مولده، ما يمثل 7.1% من إجمالي عدد السكان.
وكشفت البيانات أن 47% من المهاجرين الذين وصلوا إلى ألمانيا كلاجئين وطالبي لجوء، جاءوا من منطقة الشرق الأوسط.
ويعتبر مواطن من أصول أجنبية كل من يحمل جنسية مختلفة عن الألمانية أو يحمل أحد والديه جنسية أجنبية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - nadori الأربعاء 21 غشت 2019 - 20:20
صراحة المشكلة ليست في الهجرة من مكان الى مكان وارض الله واسعة وكل واحد يسوقه قدره الى مكان رزقه ,المشكلة الاختلافات الثقافية والدينية والحضارية والعرفية ووو,هذا التعدد اذا استغل من اجل التنوع بالطرق السلمية والتفاهم المنطقي والاتحاد على فكرة واحدة الا وهي الصعود بالإنسان نحو الإنسانية التي تخدم الجميع ولا تقصي أحدا بعد ذلك لا يطرح مشكل الهجرة وتبقى الهجرة من مكان الى مكان متاحة للجميع.ولكن ومع الأسف الشديد اليوم في عالمنا تريد ان تساعد الشعوب المقهورة وتقبل هجرتهم فتصبح إضافة الى الأعباء المالية تعيش معهم سلوكات اجتماعية خطيرة جدا تهدد السلم وتهد الاستقرار وتهدد الحياة اليومية للمواطنين من إرهاب ومجرمين ومغتصبين وتجار المخدرات والسرقة ووووفلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1