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كُتّاب وآراء
عجز الميزانية الأمريكية يصل إلى تريليون دولار
توقع الكونغرس الأمريكي، الأربعاء، أن يصل العجز الفيدرالي بالولايات المتحدة إلى 960 مليار دولار للعام المالي 2019 وتريليون دولار لعام 2020.
وكانت التوقعات السابقة لمكتب الموازنة في الكونغرس والتي صدرت في ماي تشير إلى أن العجز سيصل إلى 896 مليار دولار لعام 2019 و892 مليار دولار في 2020، ولكن إجراءات تشريعية جديدة مثل حزمة تمويل بناء السور مع المكسيك أدت لزيادة العجز.
وأشار المكتب إلى أن الاتفاق الذي توصل إليه الرئيس دونالد ترامب والديمقراطيون في الكونغرس سيضيف 1.7 تريليون دولار للعجز على مدى العشر سنوات القادمة.
من ناحية أخرى، أدى الإصلاح الضريبي الكبير الذي أقره ترامب في 2017 والذي شمل خفضا كبيرا في الضرائب على الشركات وبقدر ضئيل على العمل، إلى خفض إيرادات الحكومة.
ووفقا للخبراء، فإن الميزانية تنخفض بشكل عام حين تكون البطالة منخفضة، وفي فترات النمو الاقتصادي المستدام، ولكن الولايات المتحدة تحقق حاليا نموا أكبر من المتوقع.
وأشار مكتب الموازنة بالكونغرس إلى أن العجز الفيدرالي سيزيد بـ800 مليار دولار خلال 10 سنوات، وبالتالي سيصل الدين الوطني إلى مستويات غير مسبوقة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.