رئيس وزراء السودان الجديد يتعهد بتحقيق السلام

هسبريس - رويترز

تعهد رئيس الوزراء السوداني الجديد عبد الله حمدوك، الأربعاء، بجعل تحقيق السلام وحل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد أولوية المرحلة الانتقالية.

وأضاف حمدوك في مؤتمر صحفي في العاصمة الخرطوم بعد أن أدى اليمين رئيسا للوزراء أن شعار الثورة الأثير "حرية سلام عدالة سيشكل برنامج المرحلة الانتقالية".

جاء تعيين حمدوك، وهو خبير اقتصادي، بعد أن أدى الفريق أول عبد الفتاح البرهان اليمين رئيسا لمجلس السيادة الجديد الذي سيدير المرحلة الانتقالية لثلاث سنوات لحين إجراء انتخابات.

وأدى كذلك أعضاء المجلس العشرة اليمين في وقت سابق اليوم.