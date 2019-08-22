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الرئيسية | خارج الحدود | رئيس وزراء السودان الجديد يتعهد بتحقيق السلام

رئيس وزراء السودان الجديد يتعهد بتحقيق السلام

رئيس وزراء السودان الجديد يتعهد بتحقيق السلام
هسبريس - رويترز
الخميس 22 غشت 2019 - 01:15

تعهد رئيس الوزراء السوداني الجديد عبد الله حمدوك، الأربعاء، بجعل تحقيق السلام وحل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد أولوية المرحلة الانتقالية.

وأضاف حمدوك في مؤتمر صحفي في العاصمة الخرطوم بعد أن أدى اليمين رئيسا للوزراء أن شعار الثورة الأثير "حرية سلام عدالة سيشكل برنامج المرحلة الانتقالية".

جاء تعيين حمدوك، وهو خبير اقتصادي، بعد أن أدى الفريق أول عبد الفتاح البرهان اليمين رئيسا لمجلس السيادة الجديد الذي سيدير المرحلة الانتقالية لثلاث سنوات لحين إجراء انتخابات.

وأدى كذلك أعضاء المجلس العشرة اليمين في وقت سابق اليوم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - سعيد الخميس 22 غشت 2019 - 01:54
اللهم انصر السودان وشعب السودان على الفقر والظلم والجور والاستعباد وحقق له الكرامة والحرية والعدالة والسعادة
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2 - deterte الخميس 22 غشت 2019 - 01:55
ان القول بضمان تحقيق السلام مستقبلا في السودان وانهاء الحرب في دارفور والنيل الازرق هو من البروباغاندا المشروخة فهذه الجماعات المسلحة وباسلحة متطورة وراءها اجنذات خارجية لن تقبل سوى بالاستقلال والانفصال عن السودان فوالله ولو وضعوا كل ميزانية السودان في تلك المناطق لن يسلموا اسلحتهم ولن يتنازلوا عن المطالبة بالاستقلال والانفصال عن السودان لان من يدفع بالانفصال ليس سودانيا بل هو اجنبي وله مصلحة في انفصال دارفور عن السودان والايام بيننا واتمنى ان اكون خاطئا
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