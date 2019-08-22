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الرئيسية | خارج الحدود | روسيا تحذر من نشر "صواريخ أمريكية" في آسيا

روسيا تحذر من نشر "صواريخ أمريكية" في آسيا

روسيا تحذر من نشر "صواريخ أمريكية" في آسيا
هسبريس - رويترز
الخميس 22 غشت 2019 - 15:40

قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الخميس إن احتمال نشر صواريخ أمريكية في منطقة آسيا والمحيط الهادي سيشكل خطرا على الأمن الدولي.

وقال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر هذا الشهر إنه يؤيد نشر صواريخ متوسطة المدى تطلق من البر في آسيا في وقت قريب نسبيا.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا خلال إفادة صحفية أسبوعية بثها التلفزيون "تحركات الولايات المتحدة تشكل تهديدا على الأمن الدولي".

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